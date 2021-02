아프리카티비(TV), '아프리카TV LoL 리그(ALL)' 파일럿 시즌 22일 개막

A조 1경기 : 사전 투표 1위 '4프1게' vs 아마추어 최상위 선수 모인 '백수게이밍' 대결

A조 2경기 : '우승팀' vs 'Allstars', 전 프로게이머 포진한 양팀 간 치열한 승부 예상

B조 1경기 : 인기 게임 BJ 저라뎃이 이끄는 '난프진먹' vs 피글렛의 '4영1꼰' 격돌





는 라이엇게임즈의 '리그 오브 레전드(League of Legends, 이하 LoL)'로 진행되는 '



개막전은 오는 22일(월) 오후 6시부터 진행된다. A조 1경기에서는 '스맵, 준밧드, 쿠로, 오뀨, 구거'로 구성된 '4프1게(4전프로게이머, 1게이머)'팀과 아마추어 팀 'AWESOME'에서 합을 맞춰온 '백수게이밍'이 맞붙는다. 앞서 진행된 조지명식에서 4프1게팀이 아마추어로 구성된 백수게이밍을 상대로 전 프로게이머의 무서움을 보여주겠다는 각오를 밝힌 바 있어 백수게이밍이 4프1게를 상대로 어떠한 전략을 준비해올지 많은 관심이 모이고 있다.



이어서 진행되는 A조 2경기에는 'Holder, Crush, 불비, Veritas, Chance'로 구성된 '우승팀'과 '트할, 제동빠, 탱크, 레이닝, 쿠리'로 구성된 'Allstars'가 대결을 펼친다. 양 팀 모두 전직 프로게이머들이 포진해 있어 결과를 예측할 수 없는 박빙의 승부가 예상된다.



24일(수) 오후 6시에 진행되는 B조 1경기는 '린다랑, 저라뎃, 미키, 최기명, 데스티니'로 구성된 '난프진먹(난 프로에서도 진짜 먹혀)'과 '운타라, 서도일, 백크, 피글렛, 젤리'의 '4영1꼰(4명의 젊은친구들과 1명의 꼰대)'이 맞붙는다. 두 팀 모두 전직 프로게이머와 최상위 티어 아마추어 선수들이 잘 조화된 팀인 만큼 치열한 경기를 펼칠 것으로 기대된다.



이어서 진행되는 B조 2경기에는 '마린, 나탈리, 이안, 라이트, 성훈'으로 구성된 '보기만해도숨막힘'과 '소환, 보노, 템트, 나는상윤, 투신'으로 구성된 'KLE(KT+HLE)'이 경기를 펼친다. '우승 토템'이라고도 불리는 마린 선수의 팀이 우승 후보로 손꼽히는 'KLE' 상대로 과연 어떤 모습을 보여줄지 유저들의 관심이 집중되고 있다.



이번 대회는 22일(월)부터 매주 월요일과 수요일 오후 6시에 온라인으로 경기가 진행된다. 결승전은 오는 3월 21일(일) 서울 대치동 '아프리카 프릭업 스튜디오'에서 오프라인으로 개최될 예정이다. 8강전의 경우 A, B조 듀얼토너먼트 3판 2선승제, 4강전과 결승전은 싱글토너먼트 5판 3선승제 방식으로 열리며, 5경기까지 갈 경우 '블라인드 픽' 방식으로 경기가 진행된다.



대회의 총상금은 3,500만 원 규모로 우승 팀에게는 2,000만 원의 상금과 방송 정착을 위한 PC 및 방송 세팅을 지원한다. 준우승 팀은 1,000만 원을, 3위와 4위 팀은 각각 250만 원의 상금을 받을 수 있다. 또한 '



