하나금융티아이, 디지털 솔루션 통합 브랜드 「1Q ON」 런칭

하나금융그룹의 다양한 디지털 기술 기반 솔루션을 통칭하는 브랜드 정립

금융에 특화된 차별화 디지털 솔루션으로 대외 및 글로벌 시장 확산 도모

하나금융융합기술원의 신기술 접목 통한 지속적인 솔루션 업그레이드 추진

하나금융그룹(회장 김정태) IT전문 관계사 하나금융티아이(사장 유시완)는 그룹 디지털 솔루션 통합 브랜드 「1Q ON(원큐온)」을 런칭했다고 밝혔다.「1Q ON」은 하나금융그룹이 보유한 금융 IT 솔루션, 오픈 API, RPA(로봇 프로세스 자동화), 클라우드 플랫폼 등 다양한 디지털 기술 기반 솔루션을 통칭한다.「1Q ON」은 ▲하나금융그룹의 디지털 브랜드인 ‘1Q’와 ▲시작과 켜짐, 순 우리말로 ‘모두’를 의미하는 ‘ON’을 결합한 표현으로, 디지털 기반 위에서 모든 솔루션이 연계·확대되고 더 나아가 사람, 기술, 문화가 공존하는 플랫폼을 만들겠다는 의지를 담았다.하나금융티아이는 국내 금융권 최초의 그룹 공동 Open API 플랫폼 구축, 금융 RPA 솔루션 ‘워라봇’ 런칭, 국내 금융권 1호이자 업계 1위인 공인전자문서 서비스 등 솔루션과 플랫폼 비즈니스 중심의 사업 포트폴리오 혁신을 지속해왔다.하나금융티아이는 이번「1Q ON」브랜드 런칭을 시작으로 디지털 솔루션의 그룹 내 적용은 물론, 금융에 특화된 차별화된 디지털 솔루션의 대외 확산을 본격화할 계획이다.먼저 국내뿐만 아니라 인도네시아 자회사 ‘Next TI’를 거점으로 인도네시아 BPR(지방은행) 코어 뱅킹 솔루션을 구축하는 등 동남아 시장 진출도 추진해 나갈 계획이다.또한 하나금융융합기술원의 AI OCR(인공지능 문자인식)을 공인전자문서 서비스에 적용하는 등 자체 역량으로 개발한 핵심 기술을 접목한 솔루션을 지속적으로 업그레이드 하고 실제 서비스에 적용해 나갈 예정이다.유시완 하나금융티아이 사장은 “축적된 그룹의 IT 자산 가운데 금융에 특화된 우수 솔루션을 끊임없이 발굴하고 대외 및 글로벌 시장으로 확대해 감으로써, IT 서비스 중심의 디지털 솔루션 전문 기업으로 도약해 나가겠다”고 밝혔다.