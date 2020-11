리니지2M 1주년 기념 OST 앨범 ‘F.F.A.T.W’ 발매

타이틀곡 ’Fight for All The World’ 세가지 버전과 ‘The Call of Myth’ 등 다섯 곡 수록

‘Fight for All The World’는 NCSOUND 작곡, 실력파 래퍼 행주와 Little V.가 보컬 참여

NCSOUND 공식 유튜브 채널에서 ‘Fight for All The World’ 뮤직 비디오 시청 가능





‘F.F.A.T.W(Fight for All The World)’는 리니지2M의 여섯 번째 OST 앨범이다. 타이틀곡 ’Fight for All The World’의 보컬, 인스트(Instrumental, 악기), 게임 버전과 ‘The Call of Myth(신화의 부름)’, ‘The Great Sword’가 수록되어 있다.



‘Fight for All The World’는 NCSOUND 작곡하고, 탄탄한 발성, 개성있는 톤이 돋보이는 실력파 래퍼 행주와 글로벌 크리에이터 Little V.(리틀 브이)가 보컬로 참여했다. 두 래퍼는 치열한 전투와 굳건한 혈맹을 통한 연대 속에서 하나의 게임으로 어우러지는 리니지2M의 세계를 노래했다.



‘The Call of Myth’는 리니지2M의 오프닝 테마 곡 ‘The Call of Destiny 2(운명의 부름 2)’를 NCSOUND가 새롭게 편곡한 곡이다. 이 곡은 ‘The Call of Destiny 2’의 ‘다크(Dark)’ 버전으로, 어둠이 짙게 깔린 긴장감 속에서 펼쳐지는 궁극의 전투를 표현했다.



보너스 트랙으로 실린 ‘The Great Sword’는 리니지2M의 새로운 클래스(Class, 직업) ‘대검’의 묵직한 전투를 떠올리게 하는 곡이다.



이용자는 NCSOUND 공식 유튜브 채널에서 'Fight for All The World'의 뮤직 비디오를 시청할 수 있다. 이번 OST 앨범은 NCSOUND 공식 유튜브 채널과 각종 음원 사이트(멜론, 지니, 벅스, 네이버 바이브, 유튜브 뮤직)에서 감상할 수 있다.