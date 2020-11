라보에이치, 더 프리미엄9 탈모증상완화 샴푸 출시

탈모증상완화 기능성 카페인과 특허받은 프로바이오틱스 3종 더한 프리미엄 샴푸 아모레퍼시픽 (196,000 -0.51%) 의 두피 스킨케어 브랜드 라보에이치(LABO·H)가 탈모 증상 완화 효능을 인정받은 카페인과 특허받은 프로바이오틱스 성분을 담은 신제품, ‘더 프리미엄9 샴푸’를 출시했다.‘라보에이치 더 프리미엄9 샴푸’는 국내 최초로 식품의약품안전처를 통해 탈모 증상 완화 기능성을 인정받은, 식물 유래 카페인을 주성분으로 사용했다. 아모레퍼시픽 기술연구원은 카페인의 육모(育毛) 효능을 밝혀 올해 대한화장품학회에서 우수논문상을 받기도 했다. (논문명: Efficacy of Caffeine in Promoting Hair Growth by Enhancing Intracellular Activity of Hair Follicles(카페인의 모낭 세포 활성을 통한 모발 성장 촉진 효과))해당 제품에는 아모레퍼시픽 기술연구원의 마이크로바이옴(Mircobiome) 연구를 통해 두피 장벽 강화 효능을 확인한 프로바이오틱스 성분도 담았다. 특허받은 프로바이오틱스(락토바실러스발효용해물, 특허번호 10-1993270)와 프리, 포스트 바이오틱스 성분을 함께 사용해 모근을 강화하고, 진정과 보습 효과를 통해 두피를 건강하게 가꿔준다. 또한 비오틴, 비타민C, E 등의 성분을 함유해 약해진 두피와 모발에 영양을 충전해준다. 동물성 원료와 인공 향료 등은 처방하지 않았으며, 비건 인증도 받았다.‘더 프리미엄9 샴푸’ 인체적용시험[footnoteRef:1] 결과 시험대상자의 95%가 탈모 증상 완화 효과에 만족한다고 응답했다. 초미세먼지 99.8% 제거, 두피각질량 32.1% 개선, 두피 유분량 86.7% 감소, 두피 수분량 81.9% 증가 등 대표적인 두피 고민 증상 개선 효과도 확인할 수 있었으며, 쫀쫀하고 풍성한 거품을 통해 모발 볼륨도 강화해준다. [1: 시험기관: 피엔케이피부임상연구센타㈜ / 시험기간: 2019.11.5~12.18 / 시험대상자수: 20명]한편, 라보에이치(LABO·H, Laboratory of Hair)는 ‘두피도 피부’라는 특별한 시각을 바탕으로, 고객에게 아모레퍼시픽 의 오랜 피부와 헤어 연구 기술력을 기반으로 한 두피 스킨케어 솔루션을 제공하는 브랜드다. 올해 3월 출시한 라보에이치 프로바이오틱스 탈모증상완화 샴푸는 화해 뷰티 어워즈 BEST 신제품 1위, 얼루어 베스트 오브 뷰티 선정, 네이버 BEST 100 탈모증상완화 샴푸 1위[footnoteRef:2]를 기록하는 등 출시 이후 지속해서 제품력을 인정받고 있다. [2: 2020년 6월 29일 기준]더욱 강화한 탈모 증상 완화 효능을 바탕으로 새롭게 업그레이드해 선보이는 라보에이치의 두피 케어 프리미엄 솔루션, ‘더 프리미엄9 샴푸’는 라보에이치 직영몰, 아모레퍼시픽 몰, 현대홈쇼핑(11월 27일 14시 방송예정) 등에서 만나볼 수 있다.용량 및 가격라보에이치 더 프리미엄9 탈모증상완화 샴푸 337mL (32,000원 대)라보에이치 더 프리미엄9 탈모증상완화 샴푸 180mL (18,000원 대