강원특별자치도 영문 표기 '강원 스테이트'로 정해

"특별자치도 성공 출범·강력한 지방분권 의지 표현"강원도는 오는 6월 출범하는 강원특별자치도의 영문 표기를 '강원 스테이트'(Gangwon State)로 정했다고 6일 밝혔다.도에 따르면 특별자치도 성공 출범과 분권 구현에 대한 강력한 의지를 표현하고자 영문 표기를 기존의 강원도(Gangwon Province)에서 강원 스테이트로 바꿔 6월 11일부터 사용할 계획이다.'스테이트'는 우리나라에서는 '국가'를 지칭하는 단어로 쓰이나 미국에서는 '주'로 통용해 사용한다.또 강원특별자치도의 비전인 '미래산업 글로벌도시'는 'Global City for Industries of the Future'로 표기하기로 했다.강원보다 먼저 출범한 제주특별자치도는 'Jeju Special Self-governing Province'를, 세종특별자치시는 'Sejong City'로 각각 표기하고 있다.김진태 지사는 "영문 표기 관련해서는 현행법상 별도의 규정이 없어 지자체가 자율로 정할 수 있다"며 "우리 스스로 이름을 짓는 것부터가 특별자치도의 첫걸음"이라고 말했다./연합뉴스