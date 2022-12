국민통합 정책공모…'세대통합형 노인복지시설' 등 위원장상

'尹 죽마고우' 이철우 교수 배우자…대통령실 "자타 공인 전문가"백경란은 '주식 논란' 사의…대통령실 "소임 다했다고 판단해 사의" 윤석열 대통령은 16일 최근 사의를 표명한 백경란 질병관리청장의 후임으로 지영미 한국파스퇴르연구소장을 내정했다. 대통령실 대변인실은 이날 언론 공지를 통해 이같이 밝혔다. 지 내정자 25년 넘게 국내외 주요 보건·연구 기관에서 활동한 국제적인 감염병 전문가다. 서울대 의대를 졸업하고 영국 런던대 대학원에서 의학 석사·박사 학위를 땄다. 질병관리본부 국립보건연구원 감염병연구센터장·면역병리센터장, 범부처감염병연구포럼 추진단장, 대한감염학회 회장, 정세균 국무총리 보건의료분야 특별보좌관, 국제교류재단 보건외교특별대표등을 역임했다. 또 세계보건기구(WHO) 서태평양지역본부 예방접종프로그램 지역조정관을 거쳐 WHO 코로나19 긴급위원회 위원으로 현재 활동하고 있다. 대통령실은 "지 내정자는 WHO 코로나19 긴급위원회 전 세계 위원 중 한 명으로 WHO의 코로나19 국제공중보건위기상황(PHEIC) 선포 표결에도 참여했다"며 "WHO 예방접종전략 전문가 자문그룹(SAGE) 위원으로 활동한 세계적인 전문가"라고 말했다. 지 내정자는 윤 대통령의 대광초 동창이자 서울대 법대 동기로 '55년 죽마고우'로 알려진 이철우 연세대 로스쿨 교수의 배우자이기도 하다. 이 교수는 지난 대선 당시 주로 외곽에서 윤 후보를 지원했다. 대통령실 고위 관계자는 이날 오후 브리핑에서 '윤 대통령 죽마고우의 부인이란 부분이 영향을 줬나'라는 기자 질문에 "자타가 공인하는 전문가이자 질병·감염병의 컨트롤타워인 질병관리청을 이끌어나갈 적임자라고 판단했다"