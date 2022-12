대전 서구 체육회장 후보 사퇴 종용 의혹에 선관위 조사 착수

과학기술정보통신부와 한국지능정보사회진흥원(NIA)은 15일 몽골 울란바토르 국립 IT 파크에 정보접근센터를 열었다고 밝혔다. 정보접근센터는 개발도상국의 디지털 전환 사업을 지원하기 위해 우리나라가 정보통신기술(ICT) 인프라를 제공하는 장소로, 현재 43개국에서 51개 센터가 운영 중이다. 몽골 국립 IT 파크는 몽골 디지털개발통신부가 운영하는 정보기술 기업 육성 센터다. 이번에 문을 연 정보접근센터는 데이터·네트워크·인공지능(AI) 기반 디지털 전환 교육에 주로 활용될 예정이다. 개소식에는 NIA 박원재 부원장, 몽골 디지털개발통신부 우치랄 님 오소르 장관, 국립 IT 파크 척트게렐 에르켐바야르 국장과 주 몽골 대한민국대사관 김철상 참사관 등 양국 관계자 50여 명이 참석했다. /연합뉴스