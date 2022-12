이상민 해임안 '원포인트 공휴일 본회의'…與 반발에 고성 난무

與 "다수당 힘자랑하다 근육터진다" 野 "이상민이 지킬 사람이냐"'이재명 방탄' vs '이상민 방탄' 맞고성…표결 시작되자 與 집단 퇴장이상민 행정안전부 장관 해임건의안이 11일 '원포인트 공휴일 본회의'를 통해 국회 문턱을 넘었다.일요일인 이날 본회의의 안건은 이 장관 해임건의안 1건이었다.결국 이날 본회의는 국민의힘의 개의 반대에 이례적으로 공휴일 개의 안건을 표결한 끝에 열렸다.앞서 일요일인 올해 5월 29일과 부처님오신날인 2020년 4월 30일 등에 추가경정예산안 및 법안 등을 처리하기 위한 본회의가 여야 합의로 같은 절차를 거쳐 공휴일에 개최된 바 있다.이날 오전 10시 열린 본회의는 시작부터 소란스러웠다.이 장관 해임건의안에 반대하는 국민의힘 의원들은 '이재명 방탄 NO 진상규명 YES', '거짓민생 국민기만 민주당은 각성하라' 등 손팻말을 들고 본회의장에 입장했다.이들은 자리에서 일어나 손팻말을 들고 "이재명 방탄" 구호를 외쳤다.더불어민주당 측에서는 "이게 뭡니까"라는 고성과 항의가 터져 나왔다.김진표 국회의장이 개의를 선언하려고 하자 국민의힘에서 즉각 이의를 제기했다.결국 김 의장은 '공휴일 본회의 개의에 관한 안건'을 상정해 전자투표에 부쳤고, 이는 재석 281명 중 찬성 180명, 반대 101명으로 가결됐다.투표 결과가 나오자 국민의힘 의원들은 "국회의장 사퇴하라", "창피한 줄 알라" 등의 야유를 쏟아냈다.민주당 의원들은 "창피하면 나가라", "이상민이 지킬 사람이냐" 등으로 반박했다.의사 진행 발언에 나선 국민의힘 송언석 원내수석부대표는 "도대체 국정조사 합의를 왜 했느냐. 국정조사를 하기로 해놓고 합의 정신을 정면으로 파기한 사람들이 바로 여러분들"이라며 민주당을 성토했다.송 의원은 또 "절대 다수당으로서 힘 자랑, 근육 자랑을 계속하고 있는데 여러분들 그러다가 근육이 터진다"며 "새로운 정부의 하고자 하는 것을 발목잡기를 넘어서 발목꺾기 하겠다는 것 자체가 대선 불복"이라고 목소리를 높였다.민주당 의원들은 송 의원이 발언하는 동안 "이상민 방탄", "이상민을 해임하라" 등으로 소리를 질렀다.이에 맞서 국민의힘 의원들 주먹을 흔들면서 구호를 외치듯 "이재명"을 연호하며 손뼉을 치기도 했다.송 의원의 발언 직후 이 장관 해임건의안이 상정됐고 국민의힘 의원들은 우르르 본회의장을 빠져나가 표결에 불참했다.이들은 집단 퇴장 후 곧장 본회의장 바로 앞 로텐더홀에 모여 규탄대회를 열었다.본회의 시작에 앞서 국민의힘 의원들은 김 의장 집무실 앞으로 몰려가 본회의를 개최하지 말 것을 요구하는 시위를 벌이기도 했다./연합뉴스