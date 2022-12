與 "다수당 힘자랑하다 근육터진다" 野 "이상민이 지킬 사람이냐"'이재명 방탄' vs '이상민 방탄' 맞고성…표결 시작되자 與 집단 퇴장 이상민 행정안전부 장관 해임건의안이 11일 '원포인트 공휴일 본회의'를 통해 국회 문턱을 넘었다. 일요일인 이날 본회의의 안건은 이 장관 해임건의안 1건이었다. 결국 이날 본회의는 국민의힘의 개의 반대에 이례적으로 공휴일 개의 안건을 표결한 끝에 열렸다. 앞서 일요일인 올해 5월 29일과 부처님오신날인 2020년 4월 30일 등에 추가경정예산안 및 법안 등을 처리하기 위한 본회의가 여야 합의로 같은 절차를 거쳐 공휴일에 개최된 바 있다. 이날 오전 10시 열린 본회의는 시작부터 소란스러웠다. 이 장관 해임건의안에 반대하는 국민의힘 의원들은 '이재명 방탄 NO 진상규명 YES', '거짓민생 국민기만 민주당은 각성하라' 등 손팻말을 들고 본회의장에 입장했다. 이들은 자리에서 일어나 손팻말을 들고 "이재명 방탄" 구호를 외쳤다. 더불어민주당 측에서는 "이게 뭡니까"라는 고성과 항의가 터져 나왔다. 김진표 국회의장이 개의를 선언하려고 하자 국민의힘에서 즉각 이의를 제기했다. 결국 김 의장은 '공휴일 본회의 개의에 관한 안건'을 상정해 전자투표에 부쳤고, 이는 재석 281명 중 찬성 180명, 반대 101명으로 가결됐다. 투표 결과가 나오자 국민의힘 의원들은 "국회의장 사퇴하라", "창피한 줄 알라" 등의 야유를 쏟아냈다. 민주당 의원들은 "창피하면 나가라", "이상민이 지킬 사람이냐" 등으로 반박했다. 의사 진행 발언에 나선 국민의힘 송언석 원내수석부대표는 "도대체 국정조사 합의를 왜 했느냐. 국정조사를 하기로 해놓고 합의 정신을 정면으로 파기한 사람