사우디, 시진핑에 특별 의전…전용기 들어오자 전투기 4대 호위

정부, 합동주의보 발령…"인증절차 강화하고 저가 개발비 제안시 신중해야"각종 앱부터 디지털 토큰 개발까지…스마트계약 취약점 악용 부당이익 편취도 8일 정부가 발표한 북한 IT 인력에 대한 합동주의보에는 북한 노동자들이 대북제재를 피해 해외에서 어떻게 신분을 숨기고 일거리를 따내는지 상세히 담겨 있다. 정부는 현재 해외에서 일하는 북한 고숙련 IT 인력이 수천 명에 달하며 이들이 여러 명씩 단체로 생활하면서 온라인 구인·구직 플랫폼을 이용해 일감을 수주하는 것으로 판단하고 있다. ◇ SNS통해 구직 사이트 계정 확보·면접땐 원격으로 프로그래밍 시범도 2017년 12월 채택된 유엔 안전보장이사회(안보리) 결의 2397호는 각 회원국이 2019년 12월까지 북한 해외 노동자들을 북한으로 송환해야 한다고 규정하고 있다. 하지만 북한 IT 노동자들은 취업비자가 아닌 학업 등 다른 비자로 입국한 뒤 IT 분야에서 일하는 방식으로 이를 회피하고 있다. 신분을 숨기는 가장 쉬운 방법은 신분증 조작으로, 외국인 신분증을 불법 수집한 후 포토샵을 활용해 사진만 교체한다. 실명 확인을 위한 전화 인증 절차는 전화번호 본인 인증 대행 사이트를 활용한다. 구인·구직 플랫폼서 외국인 계정을 통째로 빌리기도 한다. 이들은 주로 SNS를 통해 계정 대리인을 확보하는데, 계정 대리인은 북한 IT 인력을 대신해 구인·구직 사이트에서 계정을 만든 뒤 북한 노동자에 제공한다. 하지만 최근 구인·구직 플랫폼에서 본인 인증 절차가 강화되자 외국인 프리랜서 프로그래머에게 접근해 업무 협력 관계를 맺고 외국인 프로그래머가 의뢰받은 일을 함께 수행하며 보수를 나눠 갖는 일도 있다. 일감 수주 전 진행