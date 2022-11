외교부 다자조정관, 국제해저기구와 실질협력 확대모색 논의

韓 공적개발원조 홍보 성과 공유회 열려…외국인 서포터즈 활동 눈길 우리나라의 공적개발원조(ODA) 사업에 대한 국민과 세계인의 관심이 아주 높은 것으로 나타났다. 한국국제협력단(코이카)은 26개국 130명이 활동한 코이카 국민·글로벌 서포터즈 '위코'(WeKO·We are KOICA)가 소셜미디어(SNS)에 게시한 다양한 홍보물에 총 1천100만 회 이상의 호응이 있었다고 25일 밝혔다. 또 위코의 제안으로 지난달 메타버스 공간에 문을 연 '코이카 월드'의 방문객 수도 한 달 만에 2만5천 명을 넘겼다. 코이카는 이날 '2022 개발 협력의 날'을 맞아 경기도 성남시 코이카 2층 대강당에서 위코 4기 성과 공유회를 열었다. 위코 4기는 국내 대학생 81명, 일반 시민 18명, 국내외 거주 외국인 31명(글로벌 부문)으로 구성됐다. 이들은 'Beyond, with KOICA'라는 슬로건을 내걸고 세계의 평화와 번영을 위협하는 빈곤, 불평등, 기후 위기 등의 문제를 협력해 대응하자는 활동을 전개했다. 지난 7월부터 제작해 배포한 홍보물은 카드 뉴스, SNS 챌린지, 글로벌 웹 다큐멘터리 등 총 5천865건에 이른다. 이 콘텐츠들은 1천800만 회 이상 노출됐다. 세계 각지에서 한국의 우수한 원조 성과에 대해 댓글로 응원하고, 공유하는 등 1천100만 회 이상의 반응을 보였다. 특히 글로벌 부문 위코의 활동 성과가 눈길을 끌었다. 이들은 한국의 지원으로 아프리카 가나에 짓고 있는 학교 건설 현장을 방문하거나 우리 정부의 지원으로 필리핀에서 바리스타로 일하는 장애인을 만나 이야기를 듣는 등 ODA 현장을 소개하는 웹 다큐멘터리를 제작했다. 손혁상 코이카 이사장은 "위코 4기는 온·오프라인을 넘어 메타버스를 활용한 홍보 활동까지 펼치면서 개발 협력