일상화되는 홈쇼핑 연계편성…6개 지상파·종편 한달간 754회

스마트교차로 등 6개 분야 정보 제공…4계절 첨단교통 선진도시 변모 강원 강릉시가 구축한 지능형교통체계(ITS)가 11월부터 정식으로 서비스를 시작한다. 강릉시는 지난 9월부터 시험 운영 중인 ITS 기반구축사업을 11월부터 정식 서비스로 전환한다고 28일 밝혔다. 시는 서비스를 시작하면 4계절 첨단교통 선도도시로 거듭나는 토대를 마련할 것으로 보고 있다. 2021년부터 추진한 강릉시 ITS 기반구축사업은 국비 294억원과 지방비 196억원 등 총사업비 490억원을 투입했다. 이는 전국 지자체 ITS 관련 단일사업으로 최대 규모다. 이번에 시행하는 주요 서비스는 폐쇄회로(CC)TV 등 기본교통정보 수집 제공 시스템, 긴급차량 우선신호 시스템, 주차정보 통합플랫폼, 스마트교차로, 보행자 안전지원 시스템, 자가 통신망 등 6개 분야다. 주요 교차로 89개소에 조성한 스마트교차로는 진입 방향 신호등에 설치한 카메라에서 보행자와 교통량, 대기행렬 등 교통 객체를 감지하고서 영상분석 알고리즘을 이용해 분석·가공한 후 최적의 신호 데이터를 산출해 제공한다. 특히 홍제교 교차로∼포남교 교차로 간 강변로 4km 구간은 실시간 차량흐름 변화에 대응하는 실시간 감응 신호를 시범적으로 적용한다. 시는 이를 분석한 뒤 강릉경찰서와 충분한 논의를 거쳐 강릉시 전역으로 확대할 계획이다. 또 CCTV, 노변 기지국(DSRC) 등 현장장비로 수집하는 기본교통정보 데이터를 분석·가공해 실시간 교통정보, 돌발정보, CCTV 영상정보 등을 운전자에게 가변적으로 전달할 수 있는 도로 전광판(VMS)을 도심·외곽부 주요 간선도로 25개소에 설치해 운영한다. 특히 119나 소방차 등 긴급차량이 정체 없이 신속하게 통과해 골든타