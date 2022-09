與, '자막 조작사건'으로 규정…"광우병사태 획책, 악의축" 역공

윤석열 대통령 '비속어 논란' 보도와 관련해 MBC와 여당 간 갈등이 증폭되고 있다.권성동 국민의힘 의원은 27일 페이스북 글을 통해 "‘MBC 자막 조작 사건’의 본질은 광우병 사태처럼 MBC가 조작하고, 민주당이 선동하여 정권을 위기에 몰아넣으려는 시도다"라고 밝혔다.권 의원은 "MBC가 동영상을 유튜브에 올리기 훨씬 전부터 SNS에 관련 내용과 동영상이 급속히 유포되고 있었다고 변명하고 있다"면서 "여기서 MBC가 말한 그 ‘내용’이 바로 MBC가 방송으로 내보낸 자막 조작과 동일한 것이다. MBC 스스로 영상과 ‘받글’을 유출하지 않았다면, 결국 MBC는 SNS를 보고 팩트 검증도 없이 기사를 썼다고 자인하는 꼴이다"라고 주장했다.이어 "MBC는 뉴스 자막에 ‘(미국)’이라는 단어를 추가했다. 있지도 않은 말을 끼워 넣어 조작을 완성한 것이다"라며 "MBC는 조작된 기사를 백악관에 보내 논평을 구하려고 했다. 다행히 백악관은 노코멘트했고 미 국무부는 한국 정부에 문의하라고 답변하여 외교적 문제까지 일어나지는 않았다"고 설명했다.그러면서 "MBC는 한미 갈등을 일으키기 위해 안간힘을 썼다. 자기로부터 시작된 자막 조작 기사가 해외로까지 퍼져나가자, 이를 편취하여 '미국 주요 외신, 윤 대통령 발언 보도 미국 사회 내도 논란'이라는 기사를 재생산했다"면서 "자신의 고함이 반사된 메아리를 두고 남의 목소리처럼 포장한 것이다"라고 비판했다.권 의원은 "MBC는 미 국무부의 'Our relationship with R.O.K. is strong(한미 동맹은 공고하다)'이라는 회신내용은 애써 무시했다"면서 "한미동맹이 중요하다면 당연히