교통올림픽 유치 강릉시 "성공개최·스마트관광도시 본격 준비"

조직위 구성·컨벤션센터 건립…세계 100대 관광명소·도시 목표'2026 ITS(지능형 교통체계) 세계총회'를 유치한 강릉시가 성공 개최를 위한 본격적인 준비에 나선다.2026 ITS 세계총회는 2026년 10월 19일부터 23일까지 5일간 올림픽파크 일원에서 '이동성을 넘어 연결된 세계로'를 주제로 약 90개 국가에서 전문가와 기업인, 일반 관람객 20만 명이 참가할 것으로 예상한다.강릉시는 세계총회 성공적 개최를 통해 강릉 도약의 발판을 마련하기로 했다.◇ 이제 시작이다…조직위원회 구성·홍보활동 총력강릉시는 유치위원회를 중심으로 11월 중 중앙정부와 도로공사, 국가기관 및 민간기업이 참여하는 조직위원회를 구성해 프로그램, 조직, 예산, 시설, 홍보활동 등 종합실행계획을 수립한다.올림픽파크를 ITS 파크로 전환하고 관람객을 위한 미래 모빌리티 시연, 가상·증강현실(VR·AR) 체험 등을 할 수 있는 프로그램도 개발해 세계 관람객과 시민이 함께하는 축제의 장으로 만들 계획이다.시는 국제행사, 국제세미나에 참가해 정책발표, 홍보영상 상영 등 국내외 홍보활동에 적극적으로 나선다.◇ 총회는 컨벤션센터 건립해 개최…상생기금 560억 투입개폐회식과 학술 세션, 정책토론 등 주요 회의 시설로 활용할 컨벤션센터인 대회의장은 ITS 세계총회 시설 기준을 반영해 올림픽파크 및 인근 부지에 건립한다.기업으로부터 상생기금으로 확보한 560억원을 들여 전체면적 2만1천㎡, 지하 1층, 지상 3층 규모로 건립할 예정이지만 규모를 확대하는 방안을 계획하고 있다.2018 평창동계올림픽 레거시를 전시 및 행사시설로 활용하고자 올림픽파크 내 빙상경기장을 리모델링해 확충할 예정이다.◇ 2023년 ITS 교통체계 구축, 2026년 자율주행 차량 시범 운행강릉시는 지난해 490억원을 들여 긴급차량 우선 신호시스템 등을 갖춘 데 이어 2023년까지 총 750억원을 투입해 시 전역에 지능형 교통기반을 구축하기로 했다.또 106억원을 들여 스마트정보통합 컨트롤타워 및 미래교통 체험 견학 시설인 미래교통복합센터를 2023년까지 올림픽파크 내에 건립할 계획이다.특히 2026년까지 47억원을 투입해 올림픽파크를 중심으로 강릉역, 강문해변, 오죽헌 등 15.8㎞ 구간에서 관광형 자율주행 차량을 시범 운행할 예정이다.◇ 총회 이후 안전도시 구현…교통은 빨라지고 사망자는 줄고세계총회 이후 강릉은 첨단교통, 안전도시를 구현해 차량의 평균속도는 빨라지고 신호대기는 줄어들며 교통사고와 사망자는 대폭 줄어든다.자율주행 자동차 운행 등 선진 교통인프라를 확충해 장애인과 노인 등 교통약자의 교통복지가 개선된다.교통뿐 아니라 방범, 재난, 환경 등에 대한 실시한 정보제공 등으로 안전한 도시가 조성된다.특히 마이스산업 인프라가 대폭 구축돼 각종 스포츠, 학술대회, 전시회, 기업 연수 등이 연중 개최돼 마이스 산업의 중심지가 될 것으로 기대하고 있다.김홍규 시장은 "ITS 세계총회를 성공적으로 개최하고 이를 통해 강릉 도약의 발판을 마련할 수 있도록 하겠다"고 말했다.이어 "교통올림픽을 계기로 강릉시의 목표인 세계 100대 관광명소, 세계 100대 관광도시에 진입하는 중요한 기회가 될 수 있도록 최선을 다해 준비하겠다"고 말했다./연합뉴스