경기도, 내년까지 246억원 투입해 '지능형교통체계' 확충

긴급차량 우선신호·주차장 빈자리 정보 등 시스템 구축경기도는 내년까지 국비 96억원 등 모두 246억원을 들여 '지능형교통체계(ITS)' 사업을 추진한다고 5일 밝혔다.경기도는 지난해에 이어 올해도 국토교통부 '지자체 ITS 국고보조사업'에 선정돼 96억원의 국비를 확보하는 등 모두 246억원을 '경기도 ITS 고도화 사업'에 투자할 수 있게 됐다.경기도 ITS 고도화 사업은 발전하는 정보통신기술(IT)을 토대로 교통안전·교통관리 등 지역 특성에 맞는 지능형교통체계를 도입하는 사업이다.우선 올해 고양∼파주 구간을 대상으로 시범 도입한 '광역단위 긴급차량 우선신호체계'를 도내 전역으로 확산할 수 있도록 시스템 증설 사업을 벌인다.광역단위 긴급차량 우선신호체계는 구급차 등 긴급차량이 지자체 경계구분 없이 인근 큰 도시 병원까지 녹색신호를 받고 막힘없이 통과할 수 있도록 돕는 시스템이다.일상생활에서 유용하게 활용될 '주차장 빈자리 정보' 시스템도 도입한다.수원, 고양 등 14개 시군 공영주차장 정보를 도의 시스템으로 하나로 모아 주민들에게 제공하게 된다.'교통정보 상황판 시스템' 개편에도 주력한다.경기지역 내 교통 데이터, 긴급차량 출동 현황 등 각종 정보를 경기도 교통정보센터를 중심으로 연계해 해당 데이터를 상황판을 통해 표출함으로써 효율적으로 관리할 수 있는 체계를 만들게 된다.박노극 경기도 교통국장은 "이번 사업은 '경기도 미래형 디지털 도로교통체계' 구현의 밑거름이 될 것"이라고 말했다./연합뉴스