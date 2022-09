김진태 강원지사 "강원도 제2청사 일사천리로 진행할 것"(종합)

강릉시와 비전공유 현장간담회…고성∼부산 기찻길도 차근차근 완성김홍규 시장, 3건의 협력과제 적극적인 지원 요청강원도와 강릉시의 비전공유 현장간담회가 강릉시청에서 열려 강릉시가 요청한 협력과제에 대한 논의를 벌였다.김진태 강원도지사는 1일 강릉시민의 날을 맞은 강릉시를 방문한 자리에서 "고성에서 부산까지 동해안을 품는 기찻길이 차근차근 완성돼 가고 있다"고 밝혔다.김 지사는 "내년 정부 예산안에 강릉∼제진 동해북부선 철도사업비 2천828억원이 포함되고 2023년 12월 개통하는 포항∼삼척 철도사업비 242억원도 반영됐다"고 덧붙였다.그는 또 "강릉이 동해안 제일 도시를 넘어 유라시아 제일의 물류·해양도시로 발전하려면 강릉 제2청사가 필요하다"며 "김홍규 시장과 힘을 합쳐 반드시 해내겠다"고 강조했다.김 지사는 특히 "강원도청 제2청사 건립 추진이 늦어지는 이유는 지방자치법, 공무원 조직에 관한 법 등 법률을 2개나 개정해야 하기 때문"이라고 양해를 구했다.이어 "법률 개정 문제를 내년 6월 출범할 강원특별자치도법 개정을 통해 원샷으로 해결하려 한다"며 "부지사급 제2청사를 지을 수 있도록 법률 개정을 내년 6월까지 마무리 짓고, 부지 선정부터 일사천리로 진행해 나가겠다"라고 말했다.이 밖에도 "총 80억원 규모의 반려동물지원센터를 강릉시 사천에 짓기로 했다"며 "지역경제에도 큰 도움이 될 것"이라고 설명했다.이날 강릉시는 강원 역사문화진흥원 설립과 강원도청 제2청사 설치 조기 추진, 2026 ITS 세계총회 강릉 유치 지원을 협력과제 안건으로 제시하고 강원도의 적극적인 협조를 요청했다.강원역사문화진흥원은 율곡학을 중심으로 강원도 역사·문화를 포괄 진흥 발전시키는 대통합 구심기관 설립 필요에 따라 추진되는 것이다.350억원을 들여 오죽헌 인근인 강릉시 죽헌동 현 율곡연구원 부지에 2만5천㎡, 연구동과 수장고, 도서관, 전시실, 강의실, 대강당 등을 갖춘 건물면적 5천㎡ 규모로 추진되고 있다.시는 김진태 지사가 공약한 강원도청 2청사도 영서지역에 비해 발전 여건이 열악한 영동·남부권 균형발전을 위해 조기 설치를 건의했다.강릉을 최첨단 교통 시스템 기반 스마트 관광도시 조성을 위해 국토교통부와 함께 유치를 추진 중인 2026 ITS 세계총회의 강릉 유치도 도 차원에서 관심과 지원이 필요하다고 강조했다.90개국 2만여 명이 참가가 예상되는 2026 ITS 세계총회는 강릉과 대만 타이베이가 유치경쟁을 벌이고 있다.시는 도 차원 외교 활동을 통한 평가국 지지 요청, 세계총회 유치 시 행·재정적인 지원 요청, 강릉올림픽파크 ITS 행사장 활용, 컨벤션센터 건립, 국·도비 지원 등을 요청했다./연합뉴스