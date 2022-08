윤희근 청문회, 경찰국 격돌…"헌법 위배" vs "밀실인사 양성화"(종합)

"항상 당당했던 너인데, 깃털 하나가 부러진 것만 같아.(You were always sure of yourself, Now I see you've broken a feather.)"유승민 전 국민의힘 의원이 지난 7일 자신의 페이스북에 스웨덴 팝 그룹 아바(ABBA)의 1979년작 'Chiquitita' 영상을 공유했습니다. Chiquitita는 스페인어로 '꼬마'를 뜻 하는 애칭입니다. 얼핏 보면 자신이 좋아하는 노래를 공유한 것처럼 보이는데요. ◆은은하게 내비치는 은유의 메시지정치권에서는 그 가사에 주목했습니다. '항상 당당했던 너'는 이준석 대표를, '깃털 하나가 부러진 것 같다'는 것은 비상대책위원회 전환으로 당 대표에서 자동 해임될 위기에 처한 상황을 뜻하는 것 같다는 해석이었는데요. 이어지는 가사는 다음과 같습니다. "예전처럼 다시 한번 도전해보는 거야. 새로운 노래를 불러줘.(Try once more like you did before, Sing a new song Chiquitita.)" 이 대표를 응원하는 메시지라는 해석이 나오는 이유입니다. 이후 정치권에서는 뜬금없이(?) 이 대표와 유 전 의원의 '신당 창당설'이 거론되기도 했습니다. 박지원 전 국가정보원장은 8일 KBS라디오에 출연해 "내후년 총선을 앞두고 보수의 지각변동이 있다고 본다"며 "윤핵관이 친윤으로 당을 장악하면 이준석·유승민이 신당을 (창당하려) 꿈틀꿈틀할 것이고 한동훈 장관의 여러 문제를 보면서 오세훈 시장도 움직일 것"이라고 말했기 때문인데요. 한 장관이 차기 후보로 부상할 경우 잠룡들이 이 대표와 손을 잡을 수 있다는 의미였습니다. 아직까지는 가능성이 낮은 이야기지만, 노래 가사의 뜻과도 연결되는 부분이 있습니다. ◆수위 높아지는 '저격전'정치