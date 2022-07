미, 北 해킹정보 포상금 배로 인상…최대 1천만 달러 지급

지난 4월 최대 500만 달러 지급 발표…3개월 만에 배로 올려미국 국무부가 북한 해킹조직 관련 정보 제공에 대한 포상금을 최대 1천만 달러(약 130억7천만원)로 인상하기로 했다.미 국무부가 운영하는 테러 정보 신고 포상 프로그램인 '정의에 대한 보상'(Reward for Justice)은 28일 북한 해킹 조직 관련 정보 제공에 대한 포상금 인상 계획을 밝혔다고 미국의소리(VOA)가 보도했다.'정의에 대한 보상'은 북한 연계 악의적 사이버 활동과 사이버 위협 행위자들에 대한 정보를 제공할 경우 최대 1천만 달러의 포상금을 지급한다고 밝혔다.앞서 미 국무부는 지난 4월 북한의 악의적인 사이버 활동과 금융 활동에 관한 정보에 최대 500만 달러를 지급한다고 공개했는데, 약 3개월 만에 포상액을 2배로 올린 것이다.북한의 악의적 사이버 활동에 대한 미 정부의 관심을 엿볼 수 있는 대목이라고 VOA는 해석했다.정의에 대한 보상은 '안다리엘', 'APT38', '블로노로프', '평화의 수호자''김수키', '라자루스' 등 구체적인 조직명도 공개했다.이들 조직은 대부분 미국 재무부의 제재 대상에 올라있다.아울러 미국의 컴퓨터 사기 및 남용법(Computer Fraud and Abuse Act)을 어기고 핵심 기반시설에 대한 공격에 관여한 이들과 관련된 정보도 포상대상에 포함된다고 덧붙였다.리사 모나코 미국 법무부 부장관은 지난 19일 북한 해커들이 미 의료기관들에 '랜섬웨어'(전산망을 마비시켜 돈을 요구하는 해킹 수법) 공격을 하고 '몸값'으로 탈취한 약 50만 달러(약 6억5천만원)와 이 자금을 세탁하는 데 사용된 암호화폐를 압류했다고 말했다.또 재무부는 지난 4월 북한 정찰총국 지휘를 받는 것으로 알려진 해킹 그룹 라자루스와 연관된 이더리움 지갑 등을 제재 대상에 올렸고, 5월에는 북한 IT 인력의 '위장 취업'을 경고하는 정부 합동 주의보를 발령했다.지난 4월 공개된 유엔 전문가패널 보고서에 따르면 북한은 지난 2020년부터 2021년 중반까지 북아메리카, 유럽, 아시아 등 최소 3곳 가상화폐 거래소에서 모두 5천만 달러 이상을 가로챈 것으로 알려졌다./연합뉴스