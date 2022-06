식약처 "지난해 mRNA 백신 가이드라인 검토 등 WHO와 협력"

바이오의약품 표준화 분야 'WHO 협력센터'로 2011년부터 활동식품의약품안전처(식약처) 식품의약품안전평가원은 지난해 세계보건기구(WHO)와 협력한 사례를 담은 보고서를 발간했다고 23일 밝혔다.식품의약품안전평가원은 바이오의약품 표준화 분야 'WHO 협력센터'에 선정돼 2011년부터 활동하고 있다.이 협력센터는 WHO가 국제 보건사업을 수행하기 위해 조직한 기구로, 한국·미국·영국·캐나다 등 8개 국가가 참여하고 있다.식약처는 지난해 mRNA 백신 관련 가이드라인을 검토하는 일과 유전자재조합의약품의 국제표준품 확립을 위한 연구에 참여했다.국제표준품은 바이오의약품 시험시 기준으로 사용하는 물질을 말한다.이외에도 ▲ 백신 품질 적합성 평가 ▲ WHO GMP(제조·품질관리기준) 심사관 교육 개최 ▲ WHO 공동 서태평양 국가규제·실험실 워크숍 개최 등을 진행했다고 설명했다.식약처는 국제적 위상을 높이기 위해 WHO와 협력을 지속해서 강화하겠다고 밝혔다./연합뉴스