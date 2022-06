복합위기에 '민간 엔진' 내건 尹…'비즈니스 프렌들리' 레벨업

"그림자 규제는 모조리 걷어내겠다"…"노동·교육·연금 구조개혁 두팔걷고 나서야"윤석열 대통령은 16일 새 정부가 직면한 '복합위기'를 타개할 해결책으로 '민간·기업·시장주도 경제'와 '규제개혁'을 내걸었다.정부가 이날 법인세를 비롯한 각종 세금 인하, 규제 완화 등 기업 활력 제고를 위한 정책 패키지를 내놓은 가운데 '선명한 메시지'로 한층 힘을 실어준 것이다.윤 대통령은 이날 오전 판교 제2테크노벨리에서 열린 '새정부 경제정책 방향 발표' 회의에서 "위기에 처할수록 민간·시장 주도로 우리 경제의 체질을 확 바꿔야 한다", "정부는 기업이다.민간주도·기업주도라는 말을 많이 하지만 정부와 기업이 따로 존재하는 게 아니다" 등 발언을 쏟아냈다.흡사 '비즈니스 프렌들리'를 표방한 이명박 정부, '줄푸세(세금은 줄이고 규제는 풀고 법질서는 세우자)' 기조를 강조한 박근혜 정부를 연상케 하는 모습이다.윤 대통령은 이날 회의에서 벤처기업, 학계, 민간연구원 등 21명의 민간 전문가와 함께 1시간 30분동안 비공개 토론을 벌이기도 했다.최태원 대한상공회의소 회장(SK그룹 회장), 김기문 중소기업중앙회장, 손경식 한국경영자총협회 회장 등 경제단체장을 비롯해 백준호 퓨리오사AI 대표, 이채린 클라썸 대표 등 벤처기업 인사까지 참석 대상을 폭넓게 확대했다.윤 대통령은 "기업인들 연락을 많이 달라. 저녁시간에 도시락을 같이 먹으면서 경제 문제를 의논하자"고 적극 제안했다.말 그대로 '핫 라인'을 트자는 것이다.정부 주도 일자리가 아닌, 민간과 기업이 주도해 더 많은 일자리를 창출해야 민생 위기의 난맥상을 돌파할 수 있다는 윤 대통령의 인식이 반영된 행보다.기업에 '모래주머니'와 같은 규제를 풀어야 한다는 논리로도 이어진다.윤 대통령이 "관행적인 그림자 규제는 모조리 걷어내겠다"며 "기업의 경쟁력을 훼손하는 제도와 규제는 과감하게 개선하겠다"고 한 것도 이같은 맥락에서다.이에 발맞춰 정부도 이날 규제 1개를 신설·강화할 경우 그 규제 비용의 2배에 해당하는 기존 규제를 폐지·완화하도록 하는 '원인 투아웃'(One In, Two Out) 룰 도입을 비롯해 '규제일몰제', '규제 원샷 해결' 등 규제 완화책을 발표했다.기업들의 조세부담을 줄이기 위해 법인세 최고세율을 기존 25%에서 22%로 인하하고, 기업 최고경영자(CEO)의 형사처벌 부담을 덜어주는 방안도 추진키로 했다.기업 활력 제고와 별개로 지나치게 '기업 편애' 정책을 추진하는 것 아니냐는 우려도 나온다.나아가 '대기업·부자감세' 논란도 불거질 수 있다.이전 보수 정권에서도 주로 제기되던 우려다.그만큼 경제 정책의 차별성이 뚜렷하지 않다는 비판까지도 나올 수 있다.대통령실 관계자는 이날 브리핑에서 '기업감세·규제완화라는 큰 틀이 과거 보수 정부와 큰 차이가 없다'는 취재진의 지적에 "(추후 브리핑에서 차별적인) 특징점들을 잡아서 다시 한번 알려드리겠다"고 밝혔다.현 정부의 '건전재정' 기조와 '기업주도 경제'가 충돌할 가능성도 있다.기업의 법인세가 줄어드는데 국가 재정은 탄탄히 다지겠다는 게 모순이라는 지적이다.정부는 감세를 통해 기업이 적극적 투자에 나서고 일자리를 창출하면 오히려 세수 기반이 확대되고, 재정이나 경제 전체가 선순환할 수 있다는 입장이다.검사 시절 굵직굵직한 특수 사건을 다뤘던 윤 대통령이 강조해온 '법과 원칙'이 기업 친화적 기조 속에서도 그대로 적용될지도 향후 주목해야 할 변수다.이러한 우려를 의식한 듯 윤 대통령은 이날 "공정한 시장질서를 교란하는 불공정 행위는 발붙일 수 없게끔 (하겠다)"며 법과 원칙에 따른 기업 투자를 강조했다.경제 운용의 무게추가 기업으로 옮겨가면서 불평등과 분배 문제에 소홀해질 수 있다는 문제 의식도 있다.윤 대통령은 노동·교육·연금 구조개혁을 강조하며 "정치권도 여야를 떠나 초당적으로 협력하고 동참해달라"고 말했다.윤 대통령은 "청년에게 일자리 기회를 막는 노동시장, 현장에 필요한 인재를 제대로 키워내지 못하는 낙후된 교육제도, 미래세대에게 부담을 계속 가중하는 연금제도는 지금 당장이라도 두 팔 걷고 나서야 한다"며 "미래를 생각하는 정부라면 마땅히 가야 할 길"이라고 강조했다.일단 국회 논의를 지켜보면서 구조개혁에 나서겠다는 뜻으로도 보인다./연합뉴스