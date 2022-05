"환대와 동맹에 감사"

조 바이든 미국 대통령이 21일 오후 윤석열 대통령과의 정상회담을 위해 용산 대통령실을 찾았다.국방부 전통의장대와 군악대의 환영을 받으며 입장한 바이든 대통령은 윤 대통령과 레드 카펫 위에서 악수를 하며 짧은 대화를 나눴다.이어 두 정상은 '조셉 바이든 미합중국 대통령 공식 방한'이라고 적힌 현관 안쪽 포토월 앞에서 기념 사진을 촬영하고 방명록에 사인했다.바이든 대통령은 방명록에 "한국의 환대와 동맹에 감사드립니다. JR 바이든(Thank you for the hospitality and the Alliance. JR Biden)"이라고 적었다.두 정상은 오후 1시30분을 조금 넘긴 시각 청사 5층 접견실에서 소인수 회담을 시작했다.90분간 단독 회담, 확대 회담을 이어갈 예정이다.노정동 한경닷컴 기자 dong2@hankyung.com