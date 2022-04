전남도청 앞 광장을 아름다운 숲으로…아이디어 공모작 선정

전남도가 추진한 '전남 도민광장 국제 아이디어 공모'에서 도민이 직접 나무를 심어 아름다운 숲을 가꾸자는 아이디어가 최우수상을 차지했다.전남도는 28일 도청에서 공모전 시상식을 열어 도지사 권한대행 문금주 행정부지사가 'The Tree as a Monument'로 최우수상을 차지한 주현제 씨 등 22명(팀)을 시상했다.'The Tree as a Monument'는 고르게 배열된 격자형 구조물 사이에 도민이 직접 나무를 심어 아름다운 숲을 가꿈으로써 도청 앞 도민광장의 기념비적 가치를 높인다는 의미를 지닌 것으로 평가받았다.심사는 조경진 서울대학교 교수가 위원장을 맡았고, 김자영 고려대학교 교수·양우현 중앙대학교 교수가 국내 심사위원으로 참여했다.해외 심사위원에는 로랑 살로몬 프랑스 노르망디 건축학교 교수, 믈라덴 야드리치 오스트리아 건축가, 폴 퀸 데이비스 미국 건축가, 히로카스 슈미츠 일본 규슈대학교 교수가 참여했다.로랑 살로몽 교수는 "매우 감각적이고 예술적 수준이 높은 건축 프로젝트"라고 평가했다.'전남 도민광장 국제 아이디어 공모'는 무안 남악신도시 도청 앞 광장을 도민이 함께 즐기는 공간이자 전남의 랜드마크로 조성하기 위해 마련됐다.공모에는 563개팀(국내 301·해외 262)이 참가했다.최우수상을 차지한 'The Tree as a Monument'에는 상금 4천만원이 주어졌다.또 우수상 1작품(상금 1천500만원), 장려상 2작품(상금 각 1천만원), 가작 18작품 등 총 22개 작품이 수상작에 뽑혔다.공모전 수상 작품은 '전남도민광장 국제 아이디어 공모' 공식 누리집(www.jnidea.kr)에 5월 13일까지 온라인으로 전시할 계획이다.문금주 권한대행은 "공모에 국내·외 전문가가 제안한 다양한 아이디어를 바탕으로 전남 도민광장이 도민의 치유와 휴식 공간이자 전남을 대표하는 랜드마크로 거듭나길 기대한다"고 말했다./연합뉴스