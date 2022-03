88올림픽 주제가 '손에 손잡고'(hand in hand)를 부른 락그룹 코리아나(단장 이상규)가 4일 국민의힘 윤석열 대선 후보 지지선언을 했다.이 단장은 이날 "외교, 안보, 공정, 상식 등 총체적으로 무너져가는 대한민국 정체성을 지키기 위해 코리아나 팀원 회의와 작곡가인 조르지오 모로더(Giorgio Moroder) 등과 논의를 통해 '손에 손잡고', '투 더 빅토리'(to the victory) 등을 한국어 원곡으로 윤 후보 캠페인송에 사용하도록 허락했다"고 밝혔다.이 단장은 "우리 그룹은 4일부터 윤 후보 지지유세에 나서기로 했다"고 덧붙였다.코리아나 그룹은 이승규, 이상규, 이애숙 등과 홍화자 등이 활동 중인 가족 보컬 '아리랑 싱어즈'로 시작해 독일·이탈리아·프랑스 등 유럽 무대에서 주로 활동했다.유럽의 음악 그룹 탑10에 선정되기도 했다.88올림픽 주제곡인 '손에 손잡고' 외에도 '다크아이즈'(Dark eyes) '투더 빅토리'(To the victory) 등 많은 히트곡을 냈다./연합뉴스