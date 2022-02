사망자들 '치사 농도 일산화탄소' 가득 유세버스서 6시간 방치(종합)

현장감식서 발전기 30분 돌리니 버스 안 CO 농도 1천500ppm 이상으로화물칸은 4천80ppm…1천600ppm 환경에 머물면 2시간 내 사망15일 오전 11시 30분께 정차하고 1시간 10분 뒤 쓰러져…발견은 오후 5시 24분께국민의당 안철수 대선후보 유세버스 안에서 의식을 잃은 채 발견돼 끝내 숨진 선거운동원과 운전기사는 화물칸 발전기에서 뿜어져 나온 치사 수준 농도의 일산화탄소(CO)를 6시간 동안 들이마셨을 정황이 나왔다.한국가스안전공사가 16일 경찰 등과 함께 유세버스 화물칸에서 30분 동안 발전기를 돌렸더니 차량 내부에서 고농도 일산화탄소가 검출됐다.운전기사가 쓰러져 있던 운전석 부근 CO 농도가 1천500ppm으로 측정됐고, 선거운동원이 있던 뒷자리의 농도는 2천250ppm이었다.대형 발광다이오드(LED) 스크린을 작동하기 위한 발전기가 있던 화물칸의 농도는 4천80ppm에 달했다.전날 선거운동원 등을 병원으로 이송한 직후 측정했을 당시 버스 내부 CO 농도는 약 250ppm이었다.일산화탄소 농도가 높아지면 체내로 산소가 공급되는 것을 방해해 어지럼증과 호흡곤란을 일으키고 심하면 사망에 이른다.CO 농도가 1천600ppm인 곳에 머물면 2시간 이내에 목숨을 잃을 수 있다.3천200ppm이 넘는 환경에서는 30분 이내에 사망한다.경찰이 확인한 유세버스 내부 폐쇄회로(CC)TV 영상에서도 선거운동원과 운전기사는 차량 정차 후 20여분이 지나자 발작과 호흡곤란을 증세를 보였고, 1시간 10여분 만에 의식을 잃었다.사고 유세버스가 현장에 멈춘 시점은 15일 오전 11시 30분께다.고인들은 낮 12시 40분께 쓰러진 뒤에도 5시간 가까이가 지나서야 발견됐다.이미 심정지 상태였다.일산화탄소가 차량 내부에 퍼졌지만 운전석 옆 창문을 제외한 모든 창문이 특수 소재(필름)로 덮여 있어, 환기가 전혀 되지 않아 일산화탄소 농도가 더욱 짙어졌다는 것이 전문가 의견이다.국민의당은 전날 "일산화탄소 발생 가능성이 있어 문을 열어놓고 가동해야 한다"는 안전 수칙을 공지했다고 밝혔지만, 사고 현장에 있던 목격자들은 발전기가 놓인 화물칸의 문은 굳게 닫혀 있었다고 전했다.한국가스안전공사 관계자는 "차량 내부에 연탄이나 다른 가열 물체가 없었고 발전기가 돌아가고 있었다는 점을 보면 발전기 가동 과정에서 발생한 일산화탄소가 차량 내부로 들어간 것으로 추측된다"고 말했다.앞서 전날 오후 5시 24분께 충남 천안시 동남구 도로에 정차해 있던 안 후보 유세버스 안에서 손평오(63) 국민의당 논산·계룡·금산지역 선대위원장과 버스 운전기사(50)가 의식을 잃은 채 있는 것을 다른 당원이 발견했다.신고를 받고 출동한 119 구급대가 이들을 천안 단국대병원과 순천향대병원으로 각각 이송했으나, 병원에서 사망 판정이 내려졌다./연합뉴스