"설 영문표기 'Lunar New Year'로 바꾸자"…서경덕, 캠페인 전개

"설은 중국만의 명절 아닌, 아시아 국가들이 기념하는 명절"서경덕 성신여대 교수는 설 영문 표기를 '음력설'(Lunar New Year)로 바꾸는 캠페인을 시작한다고 28일 밝혔다.서 교수는 구글 캘린더와 유엔 등 여러 곳에서 '중국설'(Chinese New Year)로 표기하고 있다며 캠페인 배경을 설명했다.서구권 주요 도시의 차이나타운에서는 매년 설을 맞아 행사를 진행하는데, 지역 언론들이 관련 뉴스를 내보내면서 'Chinese New Year'로 표기한다고 전했다.서 교수는 "설이 중국만의 명절이 아닌, 한국, 베트남, 필리핀 등 아시아 국가들이 기념하는 명절이기에 'Lunar New Year'로 바꾸는 것이 옳다"고 강조했다.특히 지난해 캐나다 총리가 설 당일 중계된 뉴스에서 "Happy Lunar new year. 감사합니다"라고 축하 인사를 한 사례도 있다.공식 사이트에는 같은 방식으로 나라별 설 인사를 올려놓았다.캠페인은 해외에 거주하는 재외동포와 유학생들이 'Chinese New Year'로 표기된 사례를 발견했을 때 사진과 함께 서 교수 인스타그램으로 제보를 하면 관련 기관 등에 서한을 보내 고치도록 하는 방식으로 진행된다./연합뉴스