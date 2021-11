전남 강진군 전남음악창작소는 다음 달 10일까지 '유망 뮤지션 발굴 프로젝트(Pick up the your music)' 공모 참가자를 모집한다고 23일 밝혔다.이번 공모는 코로나19로 위축된 전남 음악 창작 활동 강화와 전남의 특색 있고 숨은 재능을 가진 아티스트의 발굴을 목표로 기획됐다.대상은 재능있는 전남도민이면 누구나 참여할 수 있다.대중가요, 클래식, 국악 등 장르에 제한 없이 가창곡이면 신청 가능하다.단계적 일상 회복 방침에 맞춰 모든 경연은 온라인으로 진행하며 대상(300만원), 최우수상(70만원), 우수상(50만원), 장려상(30만원·2명)을 시상한다.전남음악창작소는 2016년부터 문화체육관광부의 '지역기반형 음악창작소 조성사업'에 선정돼 지금까지 156팀의 음반 제작을 지원했다./연합뉴스