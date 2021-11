외통위원장 만난 유럽의 IT강국 지도자 "디지털 동맹 필요"

李 "기술혁신 통한 국가재건 인상적…北에도 좋은 참고"이광재-일베스 前에스토니아 대통령 면담국회 외교통일위원장인 더불어민주당 이광재 의원은 16일 방한 중인 투마스 헨드릭 일베스 전 에스토니아 대통령과 면담했다.이광재 위원장은 이날 광화문 포시즌스 호텔에서 외교부 주최 '제1차 세계신안보포럼' 참석차 한국을 찾은 일베스 전 대통령과 만났다.발트 3국의 한곳인 에스토니아는 유럽의 IT 최강국으로 꼽힌다.인터넷 전화 '스카이프'도 에스토니아의 벤처기업가들이 개발한 IT 서비스다.한-에스토니아 친선의원협회 회장인 이광재 위원장은 1991년 소련에서 독립한 에스토니아가 30년만에 스타트업 강국으로 성장한 것이 인상적이었다며 그 배경을 물었다.2006년 집권한 일베스 전 대통령은 재임 기간 IT 인프라 육성에 적극 나선 인사로, 2007년 세계 최초로 전자투표를 시행하기도 했다.일베스 전 대통령은 "1994∼1995년 디지털 어젠다를 지향했었는데 당시엔 많은 지지를 받지 못했지만 컴퓨터를 모든 학교에 설치하는 걸 권고했고 1997∼1998년쯤 실제 그런 환경을 갖췄다"며 "기술을 어느정도 아는 분들이 '보안'을 먼저 중시해야 한다고 지적했고 저희는 그에 따라 3가지 요소를 중심으로 새로운 시스템을 구상했다"고 설명했다.그러면서 "보안이 확보된 디지털 아이디를 에스토니아에서 6개월 이상 거주하는 모든 주민에게 부여했고, 보안을 위해 하나의 시스템에 모든 정보가 집중돼 있지 않도록 분산화해서 설계했으며, 개인 프라이버시 정보 보안과 데이터의 정확성에 신경을 썼다"며 "이런 부분은 이미 2000년대 초에 이미 실현된 것들"이라고 소개했다.이어 "에스토니아에서 공공서비스를 온라인으로 할 수 없는 것은 단 3가지다.결혼, 이혼, 부동산 거래만 사람이 무조건 직접 가서 등록해야 한다"고 말했다.일베스 전 대통령은 에스토니아가 고속 경제성장을 달성한 비결로는 '디지털 기업들의 역할'을 꼽았다.그는 "디지털 기업의 에스토니아 GDP(국내총생산) 기여도가 7% 이상이고, 유니콘 기업은 6~7개가 있다"며 "수익이 높은 기업들이 에스토니아에 본부를 두고 세금을 내며 우리나라의 성장에 기여했다"고 말했다.한국에 대해선 "이미 전세계적으로 가장 빠른 인터넷을 가진 점이 강점"이라면서 "2020년 이후에는 '디지털 공공서비스'가 핵심이라 생각한다.정부와 관련한 모든 서비스를 디지털화하는 것으로, 이를 통해 '생계형 부패'를 줄일 수 있는 게 가장 큰 효과"라고 말했다.이 위원장이 사이버·우주 등 새로운 안보 이슈에 대한 대책을 묻자, 일베스 전 대통령은 "앞으로는 미사일보다 훨씬 많은 피해를 일으킬 수 있는 게 온라인상 이뤄지는 공격이다.자유민주주의 국가들이 기존의 지역을 기반으로 한 동맹이 아니라 앞으로 디지털 중심의 동맹을 더 깊이 봐야 한다"고 제언했다.이 위원장은 이날 면담 후 "소련 붕괴 후 주변 국가들과 달리 에스토니아는 기술 혁신을 통해 국가재건을 추구했다는 점이 인상적이다"라며 "과감한 디지털 전환으로 30년만에 창업국가로 성장한 에스토니아의 모델은 북한이 개혁개방을 할 경우 미래 설계에 좋은 참고가 될 것"이라고 말했다./연합뉴스