주중대사 "내년 수교 30주년 맞아 인문·문화교류 강화"

"韓 기업전략 '메이드 인 차이나'→'메이드 포 차이나'"장하성 주중대사는 내년 한중 수교 30주년을 맞아 "인문 교류와 문화 교류를 더 강화할 수 있도록 노력할 것"이라고 밝혔다.장 대사는 최근 중국 국제수입박람회(CIIE) 개최를 계기로 중국 관영 중앙TV(CCTV)와 진행해 7일 방영된 인터뷰에서 이같이 말했다고 주중 한국대사관이 8일 전했다.장 대사는 "한국과 중국 두 나라가 가까워지기 위해서는 무엇보다도 각 나라의 국민들이 서로를 이해하고, 서로의 문화를 알고, 또 서로 교류하는 인문·문화 분야의 교류가 절대적으로 중요하다"며 "양국 정부는 청년 교류, 인문 교류, 예술 교류, 사회 교류를 대폭 확대하려고 준비를 하고 있다"고 말했다.그는 한국 기업의 중국시장 진출 초기에 비해 지금 큰 변화가 생겼다면서 "과거에는 '메이드 인 차이나(Made in China·중국에서 제조)'였다면, 지금은 '메이드 위드 차이나(Made with China·중국과 함께 제조)' 또는 '메이드 포 차이나(Made for China·중국에서 팔기 위해 제조)'로 변했다"고 소개했다.그는 "이제는 중국 내수시장을 겨냥한 고부가가치 소비재 등이 한국 기업들의 새로운 전략"이라며 "중국시장만을 위한 제품 개발이나 세계시장 속의 중국을 겨냥하는 것"이라고 말했다장 대사는 2019년 4월 대사 부임후 인상 깊었던 일에 대해 질문받자 "지난 2년반 동안에도 수많은 변화들이 일어났고, 이 변화가 저에게는 가장 놀라운 점"이라고 답했다.이어 "외국 사람들이 중국에 대해 판단할 때 중국의 변화 속도에 맞추지 못한 판단을 한다면 (그것은) 오판"이라며 "저는 우리 외교관이나 한국의 전문가에게도 '중국을 정확하게 알기 위해서는 지금 현재의 변화하는 중국을 알아야 한다'는 이야기를 자주 한다"고 부연했다.장 대사는 "한반도의 평화가 정착돼서 한국과 북한 간의 협력과 개방이 이뤄지도록 추진을 하고 있다"며 "그런 평화의 시대가 오게 되면 한반도의 한국과 북한뿐만 아니라, 중국이 매우 중요한 교두보 역할을 하게 될 것이며 그것은 중국 동북 3성(랴오닝·지린·헤이룽장)의 경제 발전에도 상당히 중요한 역할을 할 것으로 기대한다"고 말했다./연합뉴스