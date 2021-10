서울시는 가수 겸 배우 김요한과 모델 차수민이 출연하는 서울 홍보 영상을 유튜브 채널로 공개한다고 18일 밝혔다.19일 공개되는 '타임 트래블 인 서울'(Time Travel in Seoul) 편은 시간여행자가 돼 김요한과 비대면 데이트를 떠나는 콘셉트로, 시청자가 서울 내 명소 30곳 가운데 원하는 장소를 골라 직접 여행 코스를 짤 수 있다.추후 공개될 '익스프레스 유어 셀프'(Express Yourself from Seoul) 편에는 차수민이 출연해 을지로와 한남동 등 최근 떠오르는 서울의 명소를 소개한다.영상은 서울관광 유튜브 채널 비짓서울TV(www.youtube.com/user/visitseoul)에서 볼 수 있다.서울시는 두 편의 촬영 장소도 가상현실(VR) 공간에 구현해 공개할 계획이다./연합뉴스