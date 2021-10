부산시, 두바이엑스포서 부산엑스포 유치홍보 전력투구

부산시는 정부, 유치위원회 등과 2020두바이엑스포 개최 기간에 엑스포 유치를 위한 본격적인 해외홍보를 시작한다고 4일 밝혔다.신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태로 1년 연기돼 개최되는 두파이엑스포는 'Connecting Minds, Creating the Future'(마음의 연결, 미래의 창조)를 주제로 열린다.한국관은 3가지 부주제 중 Mobility 존에 위치하고 'Smart Korea, Moving the World to You'(스마트코리아, 한국이 선사하는 무한한 세상)을 주제로 설치됐다.부산시는 각국 정상과 장관급 인사가 참여하는 두바이엑스포 기간에 부산엑스포 유치를 위한 교섭, 홍보활동을 펼친다.부산엑스포와 부산도시 브랜드 영상 등 다양한 콘텐츠를 관람자가 직접 듣고 만지는 등 체험할 수 있도록 한다.또 한국관(VIP실)에서는 '다른 시대 같은 연령의 앵글'을 주제로 부산 출신 사진 거장 임응식의 1950년대 부산의 모습과 경성대 사진과 학생들의 2021년 변화한 부산 모습을 함께 전시한다.부산시 관계자는 "이번 두바이엑스포는 디지털시대 선두주자인 우리나라의 위상을 알리고 유치후보 도시로서의 부산의 매력을 알릴 좋은 기회가 될 것"이라고 말했다./연합뉴스