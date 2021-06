'잊지 않겠습니다'…필리핀 한국대사관, 참전용사 추모 현수막

한국전쟁에 7천420명 파병해 112명 전사·16명 실종주필리핀 한국대사관은 호국보훈의 달을 맞아 6월 말까지 필리핀 참전 군인들의 희생과 용맹을 기리는 현수막을 대사관 건물 측면과 담벼락 및 마닐라 국립묘지 등 3곳에 설치했다고 24일 밝혔다.필리핀은 유엔의 요청에 따라 아시아에서 처음으로 전투병을 파병한 나라다.한국전쟁이 끝날 때까지 7천420명을 파병해 112명이 전사하고 16명이 실종되는 등 큰 희생을 치렀다.현수막에는 국가보훈처가 필리핀 참전용사의 희생을 기려 제작한 영문책자에 나온 "필리핀군은 한 뼘의 땅도 양보하지 않고, 그들의 방어선을 지키고 있었다"(The Filipinos refused to yield an inch, they were holding their lines)는 문구가 적혀있다.현지 주요 언론인 필리핀 데일리 인콰이어지는 1면에 한국대사관 담벼락에 설치된 현수막 사진과 함께 필리핀 참전용사의 활약상을 소개하기도 했다./연합뉴스