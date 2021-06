서울 서초구, 아버지센터 에세이 공모전 개최

서울 서초구(구청장 조은희)는 22일부터 7월 31일까지 '제1회 서초구 아버지센터 핵심가치 5P 에세이 공모전'을 개최한다.2016년 문을 연 서초구 아버지센터는 아버지들을 위한 교양 강좌와 휴식 프로그램을 제공한다.이번 공모전에서는 서초구민을 대상으로 아버지센터의 핵심 가치인 5P를 주제로 한 에세이를 공모한다.5P는 ▲ 사랑의 힘(Power of love) ▲ 꿈을 향한 도전(Passion of dream) ▲ 가족의 자부심(Pride of family) ▲ 인생 2막 설계(Plan of life) ▲ 멋과 풍류(Playing of joy)이다.자세한 응모 방법은 아버지센터 홈페이지(papa-power.com)를 참고하면 된다.서초구는 9명을 선정해 최고 50만원의 상금과 상품을 준다./연합뉴스