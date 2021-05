연통TV 구독

▶클릭! [북한 TOP 10] 바로 보기

연통TV 시청자 여러분 안녕하세요!탈북민 박유성과 함께 하는 '연통 미식회'를 새롭게 준비했습니다.첫 회로 냉면, 육개장, 불고기 등 평양의 대표 음식을 먹어봤습니다.평양의 진짜 맛을 함께 음미해 보실까요?---#평양냉면 #북한음식 #육개장---프로듀서 김지혜 / 편집 김효원 / 촬영 김정용 / 크리에이터 박유성 이수빈---Youtube channel "freeticon" : https://www.youtube.com/c/Freeticonbedtime after a coffee by Barradeen | https://soundcloud.com/barradeenMusic promoted by https://www.mewpot.com/연합뉴스