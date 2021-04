與 원내대표 경선 D-1…윤호중·박완주, 협치이슈 '대립각'

"선택할 대안 아냐" vs "개혁 수단"…상임위 배분 문제도 온도차더불어민주당 원내대표 경선에 출마한 윤호중 박완주 의원은 선거를 하루 앞둔 15일 여의도 중앙당사에서 열린 마지막 토론회에서 격돌했다.최종 토론회인 만큼 첨예한 기 싸움을 벌였다.특히 '상임위 재배분'을 비롯한 여야 협치 이슈를 놓고 대립각을 세웠다.◇ 개혁이냐 협치냐…윤 "협치는 대안 아냐" vs 박 "개혁 수단"두 후보는 개혁과 협치의 우선순위를 놓고 현저한 입장차를 드러냈다.윤 의원은 "둘 중 하나를 선택하라면 개혁"이라며 "협치는 우리가 선택할 대안이 아니다"라고 말했다.그러면서 "일종의 협치 계약이 있지 않은 한 협치는 불가능하다"며 "적당히 상임위를 나눠 가진 뒤 발목잡기 하는 것은 협치가 아니다"라고 말했다.반면 박 의원은 "협치는 개혁을 이뤄내기 위한 방법"이라며 협치의 중요성을 역설했다.이어 "(21대 국회처럼) 한 정당이 상임위원장을 모두 차지한 경우는 역대로 1~2번에 불과하다"며 "국민의 목소리는 완전히 100%가 될 수 없고, 국회는 그런 국민의 의견을 반영하는 기관"이라고 말했다.◇ 상임위 배분 온도차…윤 "재협상 없다" vs 박 "법사위外 논의 가능"국민의힘이 법제사법위원장을 포함한 상임위원장 배분 재협상을 요구한 것과 관련, 윤 의원은 "상임위원장 몇 자리를 야당에 양보한다고 우리가 반성하는 모습을 보이는 것은 아니다"라며 협상 요구 자체를 일축했다.그러면서 "우리가 머리 숙이고 반성한다고 해도 그것만으로 국민이 평가하지 않는다.할 일은 하는 국회에서 만들어나가야 한다"고 강조했다.박 의원은 "법사위원장을 고집하는 야당과의 협상은 일고의 가치가 없다"면서도 "법사위원장을 제외한 상임위에 대해서는 협의 처리하는 게 긍정성이 있다"고 언급해 온도차를 보였다.◇ 우선처리법안 1순위 '부동산 몰수 환급법' 한목소리두 후보는 상반기 우선처리법안으로 '부동산 부당이익 몰수법'을 나란히 꼽았다.4·7 재보선 패인 중 하나로 'LH(한국주택토지공사) 사태'가 지목된 것을 염두에 둔 것이다.윤 의원은 "정부에서 약 700명의 공직자에 대해 내사·수사하는 만큼 법적으로 뒷받침해서 부당이익을 전부 몰수할 수 있도록 해야 한다"고 강조했다.박 의원도 "LH 땅투기 사건을 깔끔하게 처리하지 못하면 그야말로 무능력해지는 것"이라며 "관련 법률을 만드는 것이 최우선"이라고 했다.한편, 윤 의원은 '보궐선거 공천 관련 당헌을 재개정해야 한다'는 일각의 주장에 대해 "다소 우려스럽다.지도부 결정이나 당무회의, 전당대회 논의만으로 할 수 없다.전당원 투표로 당원 의사를 물어야 한다"고 말했다.윤 의원이 공천 논란과 관련해 공식 입장을 밝힌 것은 이번이 처음이다./연합뉴스