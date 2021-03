대구시와 한국마이크로소프트(MS)는 인공지능(AI) 인재 양성과 IT 일자리 창출을 위한 '대구 AI 스쿨'을 출범한다.권영진 시장과 이지은 한국MS 대표이사는 12일 오전 11시 시청별관 대회의실에서 업무협약을 하고 다음 달부터 대구 AI 스쿨 사업을 추진한다.대구 AI 스쿨은 2018년 마이크로소프트와 프랑스 소프트웨어 전문기관 심플론이 만든 'AI 스쿨'을 지역에 맞춰 AI 인재 양성 및 일자리 창출 프로그램으로 추진한다.AI와 IT, 디지털 분야 취업을 희망하는 만 18∼34세 100명을 일반 과정 80명, 심화 과정 20명으로 나눠 진행한다.참여자는 공개 모집 후 서류와 면접을 통해 선발한다.세부 사항은 다음 달 초 공고한다.권영진 대구시장은 "대구 AI 스쿨 지역 청년들에게 AI·디지털 분야 미래 일자리에 도전하는 등용문이 되길 기대한다"고 밝혔다.이지은 한국MS 대표는 "고급 IT 기술 인재가 부족한 상황에서 기업 맞춤형 인재 양성 롤모델을 만들어 낼 수 있어 뜻깊다"고 말했다./연합뉴스