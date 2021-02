전남 농수산식품, 유럽 아마존 온라인 시장 진출

전남도는 26일 aT 장성비축기지에서 농수산식품 수출기업 9개사와 함께 유럽연합(EU) 시장 진출을 위한 수출 선적식을 했다.이달 9일 미국 아마존 판매용 제품(24만6천달러 규모) 선적식 이후 올해 들어 두 번째이며, EU지역 온라인 쇼핑몰 대상 수출로서는 처음이다.EU 수출에는 현재 아마존 미국 전남 브랜드관에서 판매 중인 68개 제품 중 가장 인기 있는 제품들이 선정됐다.EU의 까다로운 식품 통관 규정에 문제가 없는 김 등 해조류·고구마 가공식품·건어물 스낵·양파즙·유자차·유기농 표고버섯 등 15개 11만7천달러 상당의 제품이다.선적된 제품들은 독일 함부르크 항을 통해 입고된 후 독일·프랑스·이탈리아·스페인 등 4개국 아마존 온라인 판매망에서 EU 전체 27개 국가에 판매된다.전남도는 지난달 EU 특허청으로부터 'Jeollanamdo, The Kitchen of Korea' 상표도 승인받았다.4월 중 4개국 아마존에 브랜드관 개설 후 EU 27개국을 대상으로 전남산 농수산식품을 판매한다.전남도와 9개 수출기업은 한-EU FTA에 따른 수출제품의 비관세 적용을 받기 위해 광주세관 지원으로 '원산지 인증수출자' 인증도 완료했다.원산지 인증수출자는 FTA 체결국 수출 시 비관세 적용을 받을 수 있도록 관세당국이 원산지 증명 능력이 있는 수출자에게 원산지증명서 발급 절차와 첨부서류 간소화 혜택을 부여하는 제도다.송상락 전남도 행정부지사는 "현재 유럽은 아마존이 진출한 국가 중 미국 다음으로 온라인 식품시장 성장률이 높아 전남 수출기업에 블루오션 지역이다"며 "수출기업들이 유럽 시장 진출 초기에 겪을 수 있는 어려움을 극복할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다./연합뉴스