반크, '위안부는 매춘부' 논문 하버드대 교수에 항의

국제학술지 편집진·하버드대 학장·총장에도사이버 외교 사절단 반크는 '위안부는 매춘부'라는 내용의 논문을 작성한 마크 램지어 하버드대 로스쿨 교수와 해당 논문을 게재할 예정인 국제 학술지 편집인들에게 논문을 철회하라고 요구하는 항의 이메일을 보냈다고 8일 밝혔다.100여 명의 반크 회원이 직접 쓴 서한과 함께 반크가 세계 최대 청원사이트 '체인지닷오아르지'에 올린 철회 요구 청원에 동참한 각국 청원자 3천700여 명의 명단도 동봉했다.하버드대 로스쿨 학장과 총장에게도 논문 철회와 대학 차원에서 규탄을 요구하는 항의 서한을 전달했다.램지어 교수는 다음 달 국제 학술지 '인터내셔널 리뷰 오브 로우 앤드 이코노믹스'에 '태평양전쟁 당시 성(性)계약'(Contracting for sex in the Pacific War)이란 제목의 논문을 발표할 예정이다."위안부는 매춘부"라는 주장 외에도 "위안부는 일본 정부나 일본군이 아닌 모집 업자의 책임", "위안부는 돈을 많이 벌었다"는 등 일본 우익세력과 동일한 주장을 하고 있다.그는 일본 전범 기업 미쓰비시(三菱)의 지원을 받는 석좌교수로, 일본 정부로부터 '욱일중수장'을 받았다.반크는 램지어 교수가 일본군 위안부를 상징하는 평화의 소녀상 옆 의자에 앉아있는 모습을 형상화한 디지털 포스터를 제작해 사회관계망서비스(SNS)에서 각국에 배포하고 있다.포스터에서는 "램지어씨, 당신은 100년 전 일본제국의 대학 교수인가요? 21세기 하버드대 로스쿨 교수인가요?"라고 묻고 있다./연합뉴스