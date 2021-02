'사법농단 연루' 판사 탄핵안…찬성 44.3%, 반대 45.4%

양승태 대법원장 시절 '사법농단'에 연루된 임성근 부산고법 부장판사에 대한 탄핵소추 여부에 대해 찬반이 팽팽하다는 여론조사 결과가 3일 나왔다.리얼미터가 오마이뉴스 의뢰로 지난 2일 18세 이상 500명을 대상으로 조사한 결과, '세월호 관련 재판에 개입한 사법농단 연루 법관의 탄핵'에 대한 의견을 묻자 45.4%가 반대한다고 답변했다.찬성한다는 응답은 44.3%로 집계됐다.지역별로 보면 광주·전라(찬성 59.9% vs 반대 27.9%)에서는 찬성이 우세했지만, 대구·경북(18.1% vs 61.4%)과 서울(38.8% vs 51.3%)에서는 반대가 더 많았다.부산·울산·경남에서 찬성은 42.0%, 반대는 36.8%였고 '잘 모르겠다'라는 응답이 21.2%로 상대적으로 높았다.연령별로는 40대에서 찬성이 과반이었고, 60대와 70세 이상에서는 반대가 절반 이상이었다.진보층의 67.8%가 탄핵에 찬성했고 보수층에서는 반대가 57.7%에 달했다.중도층은 찬성 37.1%, 반대 54.6%였다.이번 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±4.4%포인트다.자세한 내용은 리얼미터 홈페이지나 중앙선거여론조사심의위원회의 홈페이지를 참조하면 된다./연합뉴스