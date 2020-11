G20 정상, 코로나 극복 한마음…"치료제·백신 공평하게 보급"

주요20개국(G20) 정상들이 22일 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 위기를 극복하기 위해 연대를 약속했다. 치료제 및 백신이 적정가격에 공평하게 보급되도록 노력하는 한편 불평등을 해소할 수 있도록 포용적 회복을 위해 협력하기로 했다.G20정상들은 이날 채택한 정상선언문에서 "코로나19 진단 기기, 치료제 및 백신이 모든 사람에게 적정 가격에 공평하게 보급되도록 전력을 다할 것"이라며 "광범위한 접종에 따른 면역이 전 세계적인 공공재임을 인지해야한다"고 말했다.저소득국가에 대한 지원도 강조했다. 정상들은 "2021년 6월까지 채무 상환 유예 이니셔티브(DSSI)를 연장하는 등 동 이니셔티브 이행을 약속한다"며 "사안에 따라 채무 상환 유예 이니셔티브를 넘어서는 부채에 대한 대응이 필요할 수 있어 채무 상환 유예 이니셔티브를 넘어선 부채 대응을 위한 공통 프레임워크(Common Framework for Debt Treatments beyond the DSSI)를 승인한다"고 합의했다.다자무역체제의 중요성에도 인식을 같이 했다. 정상들은 "우리는 자유롭고, 공정하고, 포용적이고, 비차별적이고, 투명하고, 예측가능하며, 안정적인 무역 및 투자 환경을 조성하기 위해, 그리고 우리의 시장을 개방해두기 위해 노력해 나갈 것"이라며 코로나19에 대응해 세계 무역과 투자를 지원하는 G20 행동(G20 Actions to Support World Trade and Investment in Response to COVID-19)을 승인했다.한국정부의 노력으로 필수인력의 국경간 이동에 대한 내용도 정상선언문에 담겼다. 정상들은 "공중보건을 보호하기 위한 우리의 노력을 저해하지 않는 방식으로 인력의 이동을 원활화 할 수 있는 구체적인 조치를 계속 모색할 것"이라고 밝혔다.정상선언문에서는 디지털 경제, 지속가능한 발전, 여성의 권능 강화 등도 포함됐다.강영연 기자 yykang@hankyung.com