[바이든 당선] Katchi Kapshida!(같이 갑시다)…여야 한목소리 속 北이슈 이견

與 "평화동맹 이어지길"…한반도 프로세스 재가동 희망野 "비핵화 성과내길"…대북문제 원칙 강조여야는 8일 조 바이든 미국 대통령 당선인에게 한목소리로 축하의 뜻을 전하며 한층 강화된 한미동맹을 기대했다.한미 동맹을 상징하는 '같이 갑시다'(we go together)'라는 문구는 여야의 공식논평에 나란히 등장했다.문재인 대통령도 트위터에 영어로 'Katchi Kapshida (같이 갑시다)!'라고 썼다.다만 북한 이슈와 관련된 한미동맹의 방향성에 있어서는 여야 시각차가 드러났다.더불어민주당은 한반도 평화체제 구축에 무게를 실었으나, 국민의힘을 비롯한 보수 야권은 북한 비핵화에 방점을 찍었다.민주당 이낙연 대표는 페이스북에 축하 글을 올리고 "바이든 대통령의 시대에 한미동맹이 더욱 굳건해질 것으로 믿는다"면서 "특히 한반도 평화프로세스가 재가동되고 항구적 평화의 전기가 조속히 마련되기를 바란다"고 밝혔다.허영 대변인은 논평을 통해 "더욱 굳건한 한미동맹을 향해 같이 갑시다"라면서 "지금까지 한미 양국은 한반도 역사에서 굳건한 군사·경제 동맹을 유지해왔지만, 앞으로는 평화 동맹으로까지 이어지길 희망한다"고 말했다.그러면서 "더욱 굳건한 한미동맹을 향해 Katchi Kapshida!(같이 갑시다)"라고 강조했다.국회 외교통일위원장인 송영길 의원은 페이스북에서 "한반도 평화와 북 비핵화 해결, 평화협정, 북미 간 외교정상화 문제 등을 풀어나가기 위해 문재인 정부와 바이든 정부의 전폭적인 협력과 공감이 만들어질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.강병원 의원은 바이든 당선인의 선거 슬로건 'Our Best Days Still Lie Ahead'(최고의 날들이 여전히 우리 앞에 있다)를 인용한 뒤 "미래를 위한 책임을 다하는 미국이 기대된다"고 말했다.국민의힘 김종인 비상대책위원장은 입장문을 내고 "한미 양국뿐 아니라 세계평화와 번영을 위해 긴밀히 협력해 나아가는 계기가 되길 바란다"고 밝혔다.주호영 원내대표는 페이스북에서 "한반도 평화와 북핵문제를 놓고도 북한과의 지속적인 협상을 통해 한반도의 완전한 비핵화에 분명한 성과를 내어주기를 기대해 마지않는다"고 했다.배준영 대변인은 "한미동맹은 한국전쟁의 전장에서 피로 맺어진 혈맹"이라며 "북한의 비핵화를 원칙으로 한 한반도의 평화정책에도 힘을 모아주길 당부한다.같이 갑시다"라고 논평했다.김병준 전 자유한국당(국민의힘 전신) 비대위원장은 SNS에 바이든 당선인과 델라웨어대학 정치학과의 동문이라는 인연을 소개하며 "대북문제 등 우리와 직결된 문제에 트럼프 대통령의 의사결정 방향과 방식에서 불안을 덜 수 있게 됐다"고 적었다.정의당 김종철 대표는 입장문에서 "미국의 한반도 정책은 비핵화와 북미 수교, 평화 정착으로 이어져야 한다"고 촉구했다.주한미군 방위비 분담금 문제를 언급하며 "이전 트럼프 행정부의 무모하고 갈취적인 행태는 중단돼야 한다"고도 했다.국민의당은 안혜진 대변인 명의 논평에서 "바이든 대통령 당선을 계기로 한미 양국 간 한반도 평화정책이 확고히 정착되고, 북한의 비핵화에 대한 평화적 해법이 조속히 마련돼 전 세계의 평화와 안정이 앞당겨지기를 바란다"고 언급했다./연합뉴스