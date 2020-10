"은행거래 99% 비대면인데…은행 IT투자 태부족"

은행 거래의 99%가 정보기술(IT)을 통한 비대면으로 이뤄지고 있지만, 정작 은행은 IT 전문인력과 관련 예산 확보에 소극적이라는 지적이 나왔다.16일 국회 기획재정위 소속 더불어민주당 박홍근 의원이 금융감독원으로부터 받은 자료에 따르면, 올해 6월 기준 국내 17개 은행(인터넷 전문은행 제외)의 IT 예산 총합은 2천92억원으로 전체 예산의 15.4%에 불과했다.은행당 평균 123억원이었다.IT 전문 인력은 더 비중이 작았다.같은 시기 국내 은행의 IT 인력은 총 471명으로, 전체 은행원의 8.5%에 불과했다.은행당 28명이다.반면 올해 1∼6월 은행의 이체거래 현황을 보면 18억6천300만건 중 비대면 거래는 18억4천900만 건으로 전체의 99.2%를 차지했다.은행에 직접 방문한 거래는 1천400만건으로 0.8%에 그쳤다.국내 은행들은 업무가 IT를 기반으로 한 비대면거래로 사실상 전환된 상황에서 적극적인 투자를 해도 모자랄 판에 시대착오적인 소극성을 보인다는 지적이다.실제로 세계 주요 은행들은 저금리·저성장 여건에서 영업 경쟁력을 강화하고 수익을 높이기 위해, 클라우드컴퓨팅·인공지능(AI) 등에 최근 3년간 1조달러가량을 투자했다는 것이 박 의원의 설명이다.특히 박 의원은 금융안정을 위한 금융 제도와 인프라 정비를 맡은 한국은행이 역할을 해야 한다고 강조하며, 이날 국감에서 관련 질의를 하겠다고 예고했다.그는 "한국 금융 시스템의 안정성을 유지·강화하는 책무를 수행하는 한은은 비대면거래가 증가하고 핀테크, 빅테크 회사들과의 경쟁이 치열해지는 상황에서 국내은행들이 디지털 경영환경 개선에 적극적으로 나설 수 있도록 지원해야 한다"고 지적했다./연합뉴스