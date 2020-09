통신비 지원 "잘못 58.2%" vs "잘한 일 37.8%"

이낙연 더불어민주당 대표가 7월 30일 오전 경기도 수원시 팔달구 경기도청에서 이재명 경기도지사와 간담회를 갖고 있다. 사진=뉴스1

정부가 코로나19(신종 코로나바이러스 감염증) 지원책으로 내놓은 '만13세 이상 통신비 2만원 지원'에 대해 국민 10명 중 6명이 부정적으로 평가한다는 여론조사 결과가 나왔다.14일 여론조사 전문업체 리얼미터가 YTN <더뉴스> 의뢰로 지난 11일 전국 18세 이상 유권자 500명을 대상으로 전 국민 통신비 2만원 지원 방안에 대해 조사한 결과 '잘못한 일'이라고 평가한 응답자 비율이 58.2%(매우 잘못한 일 39.8%, 어느 정도 잘못한 일 18.4%)로 나타났다.'잘한 일'이라고 답한 응답자는 37.8%(매우 잘한 일 15.7%, 어느 정도 잘한 일 22.1%)로 조사됐다. '잘 모르겠다'는 응답자는 4.0%였다.통신비 지원은 문재인 대통령과 이낙연 더불어민주당 대표의 청와대 회동에서 확정됐다. 반면 이재명 경기도지사는 통신비 지원은 경기회복 효과가 미미할 것이라며 공개적으로 반대 입장을 표명한 바 있다. 여론은 이재명 지사 의견에 손을 들어준 셈이다.전 국민 통신비 2만원 지원에 대해서는 전국 대부분 지역에서 '잘못한 일'이라는 응답의 비율이 '잘한 일'이라는 응답의 비율보다 높은 것으로 나타났다.더불어민주당의 전통적 지지기반인 광주·전라에서만 '잘한 일'이라고 답한 응답자가 52.0%로 집계됐다.연령대별로는 50대(잘못한 일 69.4% vs 잘한 일 27.2%)와 70세 이상(65.4% vs 27.5%), 30대(61.2% vs 34.2%), 60대(60.7% vs 36.2%)에서 '잘못한 일'이라고 답한 비율이 높았다.20대(48.4% vs 45.9%)와 40대(46.7% vs 52.1%)에서는 긍정·부정 의견이 비슷했다.이념성향별로는 자신의 정치적 성향을 보수라고 평가한 응답자 중 '잘못한 일'이라고 답한 응답자의 비율이 64.2%로 '잘한 일'이라고 답한 응답자의 비율(31.7%)보다 배 이상 높았다.중도이념 성향의 응답자도 '잘못한 일'이라는 응답의 비율(67.5%)이 '잘한 일'이라는 응답(28.4%)보다 높게 나타났다.진보성향의 응답자 중에서는 56.3%가 '잘한 일'이라고 답했다. '잘못한 일'이라고 답한 응답자는 42.8%에 그쳤다.이번 조사는 무선(80%)·유선(20%) 무작위생성 표집틀을 통한 임의 전화걸기(RDD) 자동응답 방식으로 실시했다.통계보정은 2020년 7월 말 행정안전부 주민등록 인구통계 기준 성, 연령대, 권역별 림가중 부여 방식으로 이뤄졌다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±4.4%포인트다.응답률은 5.0%, 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.김명일 한경닷컴 기자 mi737 @hankyung.com