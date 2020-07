포드 몬데오·기아 스팅어 등 19개 차종 4천700여대 리콜

국토교통부는 포드세일즈서비스코리아, 한불모터스, 메르세데스-벤츠코리아, 기아자동차, 현대자동차에서 수입 또는 제작·판매한 총 19개 차종 4천725대에서 제작결함이 발견돼 리콜(시정조치)한다고 30일 밝혔다.포드세일즈서비스코리아에서 수입·판매한 몬데오 2천150대는 파워스티어링 모터 고정 볼트가 부식·파손돼 핸들이 잘 돌아가지 않을 가능성이 있어 리콜된다.파워스티어링 모터는 핸들을 가볍게 돌릴 수 있도록 도와주는 장치를 말한다.한불모터스에서 수입·판매한 푸조 508 2.0 BlueHDi 등 7개 차종 1천313대는 엔진 전자제어장치(ECU)와 질소산화물 센서 간 통신 설정값 오류가 확인됐다.질소산화물이 정상적으로 배출됨에도 이를 비정상적으로 배출하는 것으로 잘못 인식해 간헐적으로 시동이 꺼질 가능성이 있는 것으로 조사됐다.메르세데스-벤츠코리아에서 수입·판매한 A 220 등 2개 차종 622대는 에어컨 배출 호스 불량으로 물이 실내 바닥으로 흘러 합선으로 인한 화재 발생 가능성이 있어 리콜된다.메르세데스-벤츠코리아의 AMG GT 63 4MATIC+ 등 6개 차종 492대는 자동차안정성제어장치(ESP)의 소프트웨어 오류로 속도 변화 등을 제대로 인지하지 못해 사고 발생 우려가 있는 것으로 확인됐다.ESP는 차량 속도·회전·미끄럼을 스스로 감지, 브레이크와 엔진을 제어해 사고를 방지하는 장치다.현대·기아차에서 제작·판매한 스팅어(CK) 등 2개 차종 126대는 전동식 파워스티어링(MDPS) 내부 부품에서 결함이 발견돼 리콜 대상이 됐다.볼 스크루 제조 공정 과정에서 볼이 정상보다 적게 들어가 주행 중 조향(방향 조정)이 제대로 되지 않을 가능성이 있는 것으로 확인됐다.또 쏠라티 화물 밴 22대는 최고속도 제한 장치가 안전기준에 부적합한 것으로 확인돼 우선 리콜을 진행하고, 추후 시정률 등을 고려해 과징금을 부과할 방침이다.이번에 리콜에 들어가는 차량은 제작·판매사 서비스센터에서 무상 수리를 받을 수 있다.자동차 리콜과 관련해 제작사는 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자 메시지로 시정 방법 등을 알리게 된다.리콜 전 자동차 소유자가 자비로 수리한 경우 제작사에 비용 보상을 신청할 수 있다.리콜과 관련한 자세한 정보는 자동차 리콜 센터(www.car.go.kr, ☎ 080-357-2500)에서 확인할 수 있다.[표] 리콜 대상 자동차┌───────┬────────┬───────┬───────┬────┐│ 제작사 │ 차명(형식) │ 결함 장치 │ 제작 일자 │대상 대 ││ │ │ │ │ 수 │├───────┼────────┼───────┼───────┼────┤│포드세일즈서비│ Mondeo │ 파워스티어링 │2014.08.03.∼2│ 2,150││ 스코리아(유) │ │ │ 016.03.21. │ ││ ├────────┴───────┴───────┼────┤│ │ 소 계 │ 2,150│├───────┼────────┬───────┬───────┼────┤│한불모터스(주)│Peugeot 3008 2.0│ECU 소프트웨어│2018.05.04.∼2│ 284││ │ BlueHDi │ │ 019.04.26. │3(미판매││ │ │ │ │ )││ ├────────┤ ├───────┼────┤│ │Peugeot 5008 2.0│ │2018.05.16.∼2│ 186││ │ BlueHDi │ │ 019.02.23. │ ││ ├────────┤ ├───────┼────┤│ │Peugeot 508 2.0 │ │2018.08.30.∼2│ 466││ │ BlueHDi │ │ 019.04.27. │ 36(미판││ │ │ │ │ 매)││ ├────────┤ ├───────┼────┤│ │Peugeot 508 SW 2│ │2019.03.05.∼2│ 4││ │ .0 BlueHDi │ │ 019.03.08. │ ││ ├────────┤ ├───────┼────┤│ │Citroen C5 Aircr│ │2018.11.17.∼2│ 30││ │ oss 2.0 │ │ 019.04.28. │4(미판매││ │ BlueHDi │ │ │ )││ ├────────┤ ├───────┼────┤│ │Citroen Grand C4│ │2017.12.02.∼2│ 162││ │Spacetourer 2.0 │ │ 019.06.05. │ 25(미판││ │ BlueHDi │ │ │ 매)││ ├────────┤ ├───────┼────┤│ │DS7 Crossback 2.│ │2018.07.20.∼2│ 63││ │ 0 BlueHDi │ │ 018.12.11. │ 50(미판││ │ │ │ │ 매)││ ├────────┴───────┴───────┼────┤│ │ 소 계 │ 1,313│├───────┼────────┬───────┬───────┼────┤│메르세데스-벤 │ A 220 │에어컨 배수 호│2018.08.10.∼2│ 618││ 츠코리아(주) │ │ 스 │ 018.12.12. │ ││ ├────────┤ ├───────┼────┤│ │ A 250 │ │2018.06.21.∼2│ 4││ │ │ │ 018.06.25. │ ││ ├────────┼───────┼───────┼────┤│ │ AMG C 63 │자동차안정성제│2018.06.19.∼2│ 2││ │ │어장치(ESP) 소│ 018.07.28. │ ││ ├────────┤ 프트웨어 ├───────┼────┤│ │AMG C 63 Cabriol│ │2018.12.04.∼2│ 1││ │ et │ │ 018.12.04. │ ││ ├────────┤ ├───────┼────┤│ │AMG GT 63 4MATIC│ │2018.06.21.∼2│ 1││ │ + │ │ 018.06.21. │ ││ ├────────┤ ├───────┼────┤│ │AMG GT 63 4MATIC│ │2018.11.16.∼2│ 390││ │ + │ │ 019.08.09. │ ││ ├────────┤ ├───────┼────┤│ │AMG GT 63 S 4MAT│ │2019.01.09.∼2│ 96││ │ IC+ │ │ 019.11.06. │ ││ ├────────┤ ├───────┼────┤│ │AMG GLC 63 S 4MA│ │2019.03.25.∼2│ 2││ │ TIC │ │ 019.04.01. │ ││ ├────────┴───────┴───────┼────┤│ │ 소 계 │ 1,114│├───────┼────────┬───────┬───────┼────┤│기아자동차(주)│ 스팅어(CK) │전동식 파워스 │2019.10.08.∼2│ 108││ │ │ 티어링(MDPS) │ 020.01.17. │ ││ │ │ │2017.05.15.∼2│ ││ │ │ │ 019.11.11. │ ││ ├────────┴───────┴───────┼────┤│ │ 소 계 │ 108│├───────┼────────┬───────┬───────┼────┤│현대자동차(주)│ G70(IK) │전동식 파워스 │2019.10.23.∼2│ 18││ │ │ 티어링(MDPS) │ 019.11.18. │ ││ ├────────┼───────┼───────┼────┤│ │ 쏠라티 화물 밴 │최고속도제한장│2015.10.25.∼2│ 22││ │ │ 치 │ 018.09.29. │ ││ ├────────┴───────┴───────┼────┤│ │ 소 계 │ 40│├───────┴────────────────────────┼────┤│ 총 계 │ 4,725│└────────────────────────────────┴────┘(자료 : 국토교통부)/연합뉴스