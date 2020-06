볼턴 "폼페이오, 1차북미정상회담 한달뒤 '성공확률 제로' 선언"

출간예정 회고록 미 주요언론에 보도…'빈손방북' 논란된 3차방북 이후인 듯"폼페이오, 북미정상회담 중 트럼프 조롱 쪽지…한미정상 통화 후에도 트럼프 무시""트럼프, 김정은에 미 제재 어긋나는 선물 결심도"…회담 논의 광범위 기술마이크 폼페이오 미국 국무장관이 싱가포르 북미정상회담 한 달 후 도널드 트럼프 대통령의 북미외교 성공확률을 '제로(0)'로 깎아내렸다고 존 볼턴 전 백악관 국가안보보좌관이 회고록으로 폭로했다.'빈손방북' 논란이 일었던 3차 방북 이후로 추정된다.폼페이오 장관이 북미정상회담 도중 트럼프 대통령을 거짓말쟁이로 비하하는 쪽지를 보냈다는 내용과 북미정상회담 전 트럼프 대통령과 문재인 대통령의 통화를 듣고 심장마비가 온다며 트럼프 대통령을 무시했다는 내용도 담겼다.회고록은 23일 나올 예정이지만 트럼프 행정부가 출간금지 소송을 내고 하루 만에 미 주요 언론에 책 내용 일부가 줄줄이 공개됐다.볼턴 전 보좌관은 트럼프 대통령에게 경질됐고 폼페이오 장관과도 불화한 것으로 알려져 어디까지가 사실인지 불분명한 측면이 있는 것도 사실이다.◇ "폼페이오, 북미정상회담 중 트럼프 조롱 쪽지…한달뒤 '성공확률 0' 일축"17일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)가 공개한 볼턴 전 보좌관의 신간 '그것이 일어난 방: 백악관 회고록' 일부 내용에 따르면 폼페이오 장관은 2018년 트럼프 대통령과 김정은 북한 국무위원장의 회담 도중 볼턴 전 보좌관에게 몰래 대통령을 깎아내리는 내용의 쪽지를 건넸다.그 쪽지에는 "그(트럼프 대통령)는 거짓말쟁이"(He is so full of shit)라고 적혔다고 NYT는 전했다.이를 두고 NYT는 스스로를 변함없는 충성파로 자처하는 최고 참모들마저 등 뒤에서는 트럼프 대통령을 조롱한 것이라고 지적했다.볼턴 전 보좌관은 또 저서에서 북미정상회담으로부터 한 달 뒤 폼페이오 장관이 트럼프 대통령의 북미 외교를 가리켜 "성공할 확률이 제로(0)"라고 일축했다고 적었다.싱가포르 북미정상회담 한 달 뒤면 폼페이오 장관이 3차 방북에 나섰다가 빈손 방북 논란이 일었던 시점으로 추정된다.6월 12일 북미정상회담 후 폼페이오 장관이 7월 6∼7일 방북했다가 김정은 북한 국무위원장과의 면담도 불발되면서 '빈손귀환' 논란이 일었다.볼턴 전 보좌관의 주장이 사실이라면 미국의 대북협상을 총괄하는 국무장관이 3차 방북을 계기로 북한과의 비핵화 협상에 대한 비관적 전망을 확신하게 된 셈이다.북한은 폼페이오 장관의 협상 태도를 비난하며 트럼프 대통령과 분리하려 애를 써왔다.◇ "폼페이오, 싱가포르 회담 전 한미정상 통화 후에도 트럼프 무시"이날 워싱턴포스트(WP)는 볼턴 전 보좌관의 회고록을 토대로 트럼프 대통령이 싱가포르 북미정상회담을 앞두고 문재인 대통령과 전화통화를 마치고 나서 폼페이오 장관이 대화를 끌어가는 트럼프 대통령의 방식을 볼턴 전 보좌관과 같이 무시했다고 전했다.당시 폼페이오는 중동에서 전화통화를 들었는데 심장마비가 온다는 농담으로 경멸을 표현했고 볼턴 전 보좌관 역시 죽음에 가까운 경험이었다고 조롱했다는 것이다.WP 보도에 통화 시점이 적시되지는 않았지만 북미정상회담 하루 전 이뤄진 트럼프 대통령과 문 대통령의 통화로 추정된다.WP는 "볼턴 전 보좌관의 책에는 폼페이오 장관을 비롯한 최측근들이 트럼프 대통령을 등 뒤에서 날카롭게 비판하는 사례가 가득 차 있다"고 전했다.◇ 회고록에 북미정상회담 논의 광범위 기술…"트럼프, 회담을 홍보행사로 여겨"볼턴 전 보좌관의 회고록에는 트럼프 대통령이 김 위원장과 친구가 되기로 마음먹고 미국의 제재를 위반하는 선물을 주고 싶다는 결심을 했다는 내용도 담겼다고 WP는 전했다.그러나 구체적인 설명은 나와 있지 않다.WP에 따르면 회고록에는 싱가포르 북미정상회담에서 오간 대화가 광범위하게 기술돼 있다고 한다.볼턴 전 보좌관은 트럼프 대통령이 비핵화의 세부사항에는 거의 신경을 쓰지 않은 채 싱가포르 회담을 단순히 '홍보행사'로 여겼다고 혹평했다.또 "트럼프 대통령은 내게 알맹이 없는 공동성명에 서명하고 기자회견을 열어 승리를 선언한 뒤 그 지역을 빠져나갈 준비가 돼 있다고 말하기도 했다"고 주장했다.볼턴 전 보좌관은 이어 트럼프 대통령이 싱가포르 북미정상회담 후 몇개월간 폼페이오 장관을 통해 김 위원장에게 가수 엘튼 존의 '로켓맨' CD를 전하는 데 큰 관심을 기울였다고 비판했다.CD가 전달되지 않은 사실은 폼페이오 장관의 3차 방북 직후 트럼프 대통령의 입으로 확인된 바 있다.볼턴 전 보좌관은 지난해 9월 자신을 경질해버린 트럼프 대통령과는 물론이고 폼페이오 장관과도 불화했다.폼페이오 장관은 볼턴의 경질 당일 기자들에게 볼턴 전 보좌관과 의견이 다른 적이 많았다면서 "전혀 놀라지 않았다"고 말하기도 했다.회고록은 23일 출간 예정인데 전날 출간금지 소송이 들어오자 이날 WP와 NYT 등 주요언론에 핵심 내용이 줄줄이 보도됐다./연합뉴스