하태경 "주술 말고 당 떠나라" 민경욱 "홀로 외치련다"

미래통합당 하태경 의원이 4·15 총선 개표 조작에 중국 해커가 개입했다고 연일 주장하는 같은 당 민경욱 의원을 향해 "당을 떠나라"라고 거듭 요구했다.하 의원은 25일 페이스북 글에서 "민경욱 의원이 'Follow the Party'(당과 함께 간다)를 수리수리 마수리 마법의 주문처럼 반복하는 주술 정치를 하고 있다"며 "민 의원은 'Leave the Party'(당을 떠나라) 할 때"라고 말했다.민 의원은 중국 프로그래머가 자기만 알아볼 수 있게 배열한 숫자를 찾아내 이진법으로 푼 뒤 문자로 변환시켰더니 'FOLLOW_THE_PARTY'라는 구호가 나왔다며 "중국과 내통해 희대의 선거 부정을 저질렀다"고 주장하고 있다.그가 하루에 올리는 평균 10개 안팎의 페이스북 글에는 'Follow the Party'라는 문구가 반복되고 있다.하 의원은 "해당 문구가 나온 지 5일이 지났지만 민 의원은 여전히 합리적인 설명을 못 하고 있다"며 "민 의원 방식대로 숫자를 조합하고 변환하면 세상의 모든 글자를 다 만들 수 있다"고 지적했다.이어 "괴담을 계속 확산시킨다.자진 탈당하길 바란다"고 재차 촉구했다.민 의원은 전날 페이스북에 자신과 주호영 원내대표의 통화 내용을 언급하며 '중국 해커설'을 거듭 제기했다.그는 "주 원내대표가 저에게 '선거 부정이 있었다고 단언할 수 없으니 재개표를 지켜보겠다'고 알려왔다"며 "다른 지인에게는 부정선거 문제를 거론하면 당이 두 번, 세 번 죽는다고 손사래를 쳤다고 한다"고 주장했다.그러면서 "이제 희망고문은 그 정도면 됐다.나 홀로 외치련다"라며 해당 문구를 또 반복했다./연합뉴스