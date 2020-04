이근 한국국제교류재단(KF) 이사장이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 극복 캠페인인 '스테이 스트롱(Stay Strong)'에 동참했다.힘든 시기에 함께 힘을 내자는 취지의 캠페인으로 이태호 외교부 2차관의 지명을 받은 이 이사장은 29일 마스크를 쓰고 '함께 이겨낼 수 있습니다'(Together, we can win!)라는 응원 문구를 들고 기념 촬영 후 SNS(소셜미디어네트워크)에 올렸다.이어 존 햄리 미국 싱크탱크 전략국제문제연구소 소장, 스리프리야 랑가나탄 주한 인도대사, 원희룡 제주도지사를 캠페인 릴레이 주자로 초대했다.이 이사장은 "사람들을 연결하고 세계인을 이어주는(Connecting People, Bridging the World) KF 캐치프레이즈처럼 국제사회의 연대와 협력은 서로에게 힘이 될 것"이라고 말했다.KF는 해외 유관기관과 온라인 세미나를 열어 한국의 코로나19 대응 현황과 방역 노하우를 알리는 공공외교를 펼치고 있다./연합뉴스