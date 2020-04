전체 59석 중 민주당 '40석+α', 통합당 '22∼23석' 목표4·15 총선을 하루 앞둔 14일 더불어민주당과 미래통합당은 경기도 판세 분석에서 경합 선거구를 '10곳+α'로 봤다.경기도 전체 선거구 59곳 중 '12∼14곳'는 투표함을 열어봐야 결과를 알 수 있는 박빙의 접전지역이라는 얘기다.여야 양당은 모두 4년 전 총선 결과를 뛰어넘어 승리를 거머쥐겠다는 각오다.민주당의 경기도 목표 의석수는 '40석+α', 통합당은 '22∼23석'로 잡고 있다.2016년 20대 총선 때는 도내 전체 60석 중 민주당이 40석, 새누리당(통합당 전신)이 19석, 정의당 1석을 얻었다.민주당 경기도당은 "우세지역이 많지만, 방심은 금물"이라며 "선거 때마다 열세로 분류된 경기 북부 지역에서 접전이 벌어지고 있다"고 했다.구리(윤호중), 양주(정성호), 파주갑(윤후덕), 남양주갑(조응천), 의정부갑(오영환) 등 전통적으로 보수 진영이 우위에 있다고 평가된 경기 북부에서 다수 지역구가 우위를 점하고 있다는 것이다.통합당 경기도당은 "경기도 전체 의석의 35~40%(22∼23석)를 가져오면 내부적으로 승리한 거로 보는데 쉽지 않을 것 같다"면서 "경합지역 결과를 봐야 한다"고 했다.지역 정가에서는 경합 양상인 용인정(이탄희 vs 김범수), 남양주병(김용민 vs 주광덕), 성남 분당갑(김병관 vs 김은혜), 성남 분당을(김병욱 vs 김민수) 등이 도 전체 판세를 좌우할 승부처가 될 것으로 판단하고 있다.용인정의 민주당 이탄희 후보 측은 "각종 여론조사마다 (통합당 후보와 지지율이) 팽팽하게 나와 막판까지 안심할 수 없는 상황"이라며 "선거운동 마지막 일정인 죽전교차로 퇴근 인사까지 최선을 다할 생각"이라고 말했다.통합당 김범수 후보 측은 "출발은 이 후보 보다 뒤졌지만, 자체 분석 결과 현재 오차범위에서 김 후보가 앞서는 것으로 나왔다"며 "동백 119안전센터 사거리 퇴근 인사로 선거운동을 마친다"고 말했다.도내 곳곳에서 접전이 벌어지는 것과 관련해 신율 명지대 정치외교학과 교수는 "접전지역의 선거 결과는 투표율에 따라 달라질 수 있다"며 "투표율이 높으면 여론조사와 각 정당의 활동을 통해 표출되지 않던 다른 목소리가 반영될 수 있다"고 말했다./연합뉴스