막바지 접어든 4·15 총선…여 "147+α", 통합 "125+α" 전망-1

민주, 지역 130+α·비례 17석 예상…1당 목표 속 과반 기대도통합, 지역 110+α·비례 15석 예상…위기감 속 수도권 총력전민주 "국난 극복론, 힘 받았다"…통합 "정권심판 표심 반영될 것"4·15 총선이 사흘 앞으로 다가온 12일 지역구 253개 의석 가운데 더불어민주당은 '130석+α(알파)', 미래통합당은 '110+α석'을 확보할 것으로 자체 전망했다.47석이 걸린 비례대표의 경우 두 당의 비례정당인 더불어시민당은 17석을, 미래한국당은 15석을 각각 예상했다.이를 합산하면 민주당은 지역구와 시민당 비례대표 의석을 합해 최소 147석을, 통합당은 미래한국당 비례 의석을 합해 최소 125석을 얻을 것으로 각각 기대하고 있는 것이다.민주당은 선거전이 무르익으면서 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태 극복을 위한 정부·여당 지원론에 힘이 실리고 제1야당인 통합당이 대안 제시에 실패하면서 여당에 유리한 흐름이 만들어졌다고 보고 있다.수도권에서의 상대적 우세를 바탕으로 호남 의석 탈환에 성공한다면 21대 국회에서 '145석 이상의 안정적 1당'이 될 것으로 기대하고 있다.경합지에서 추가로 확보하는 'α(알파)' 규모에 따라 '단독 과반'(151석 이성)도 가능할 것이란 전망이 나온다.유시민 노무현재단 이사장이 "비례 의석을 합해 범진보 180석이 불가능한 것은 아니다"라고 밝히는 등 여권 일각에선 범여권 의석이 180석에 달하는 '압승' 기대감도 나오는 상황이다.다만 민주당 이근형 전략기획위원장은 통화에서 "여전히 팽팽한 경합지가 많다"며 "지금의 코로나19 위기 상황을 극복하기 위해선 단결된 힘이 필요하기에 한표 한표를 모아달라고 마지막까지 호소할 것"이라고 말했다.통합당은 선거운동이 반환점을 돌면서 잇달아 터진 '세대비하', '노인비하', '세월호 텐트 문란행위' 등 막말·실언이 수도권을 중심으로 부동층·중도층 표심에 악영향을 미쳤다고 분석하고 있다.다만 통합당은 '정권심판' 표심과 여권에 등을 돌린 회고적 투표·분노투표 표심을 투표장으로 끌어내는 데 총력을 다한다면 지역구만 130석 이상 달성도 가능하리란 기대를 놓지 않고 있다.특히 수도권 경합지에서 승부를 걸겠다는 계획이다.통합당 이진복 총괄선대본부장은 "수도권 박빙지 40여곳 중 일부가 열세로 돌아서면서 승리 확률이 줄어 위기감이 증폭된 상황"이라며 "남은 기간 유세를 수도권에 올인해 지역구 목표 의석 130석 이상을 달성하겠다"고 말했다.국민의당이 38석을 얻으며 선전했던 직전 20대 총선과 달리 이번 총선에서는 중간지대 정당의 공간이 줄어든 상태다.군소정당의 의회 진출을 확대하려던 준연동형 비례대표제 도입 취지와 달리 21대 국회에서는 양당 구도가 더욱 뚜렷해지고 진영 간 대결이 가열될 것이란 전망이 나온다.◇ 121석 수도권…민주 "91석 우세", 통합 "14곳 이상 승리"수도권은 서울 49석, 경기 59석, 인천 13석 등 총 121석으로 전체 지역구의 절반에 달한다.선거마다 끝까지 예측할 수 없는 대결을 벌이는 곳으로 전체 선거의 승패를 좌우한다.직전 총선의 수도권 스코어는 민주당 82석, 통합당(당시 새누리당) 35석이었다.민주당은 자체적으로 수도권 91개 지역에서의 우세를 점쳤다.이는 전체 수도권 의석의 75%에 달하는 수준이다.반면 통합당은 수도권에서의 경합우세 또는 경합 지역을 경합이나 경합열세 지역으로 상당수 조정했다.확실한 승리를 장담하는 지역은 14곳 정도다.다만 통합당은 수도권 상당수 지역이 적게는 수백표 차이로도 승패가 엇갈리는 경합 지역인 만큼 막판까지 긴장과 희망을 놓지 않는 분위기다.49석이 걸린 서울에서 민주당은 강북벨트 대부분을 석권하고 직전 총선에서 통합당이 차지했던 강북갑(천준호), 도봉을(오기형), 강서을(진성준)까지도 탈환이 가능할 것으로 기대하고 있다.8석이 걸린 강남 3구(강남·서초·송파)에서도 강남을(전현희), 송파병(남인순) 등 현역의원 지역의 수성을 예상했고, 접전지였던 동대문을(장경태)도 무소속 민병두 의원의 사퇴로 우세 지역으로 돌아섰다고 본다.통합당은 서울에서 강남갑(태구민)·강남을(박진)·강남병(유경준)·서초갑(윤희숙)·서초을(박성중)·송파갑(김웅)·송파을(배현진)·송파병(김근식) 등의 강남 8개 지역구만 우세하다고 판단했다.양천갑(송한섭)과 용산(권영세) 등 애초 승리를 점쳤던 지역구도 경합으로 하향 조정했다.양당 모두 경합지로 꼽는 동작을(이수진 vs 나경원), 광진을(고민정 vs 오세훈), 송파을(최재성 vs 배현진) 등은 여론조사마다 엎치락뒤치락하는 초접전 지역으로, 투표함을 열어봐야 결과를 알 수 있다는 전망이다.17개 시도 중 가장 많은 의석이 걸린 경기도(59석)는 민주당이 40석 이상, 통합당이 5석 정도를 우세권으로 판단했다.민주당은 경기 남부의 수원무(김진표), 성남수정(김태년), 경기 북부의 구리(윤호중), 양주(정성호) 등 현역의원 지역구 수성과 경합지에서의 추가 의석 확보를 자신하고 있다.통합당은 이천(송석준), 안성(김학용), 동두천·연천(김성원), 평택 갑(공재광)·을(유의동) 등 5곳만 해볼만 하다는 전망이 나왔다.경기도 격전지는 용인정(이탄희 vs 김범수), 남양주병(김용민 vs 주광덕), 성남 분당갑(김병관 vs 김은혜), 성남 분당을(김병욱 vs 김민수), 화성갑(송옥주 vs 최영근) 등 10곳 이상에 달한다.13석이 걸린 인천에서 민주당은 계양을(송영길), 계양갑(유동수), 부평을(홍영표), 남동을(윤관석), 서구을(신동근), 연수갑(박찬대), 부평갑(이성만) 등 7곳을 우세권으로 판단했고, 통합당은 연수을(민경욱) 1곳을 우세권으로 봤다.정의당은 경기 고양갑(심상정)을 '경합우세'로, 인천 연수을(이정미)을 '경합' 지역으로 판단했다.◇ 65석 영남…TK '보수 싹쓸이', PK 통합 "우세" 민주 "현상유지"대구·경북(TK·25석)은 전통적인 강자인 통합당이 의석을 '싹쓸이'할 것이란 전망이 나온다.민주당은 현역의원 지역구인 대구 수성갑(김부겸), 북구을(홍의락) 지역도 경합 또는 경합열세로 판단하는 등 TK 지역에서 1곳의 승리도 장담하기 어려운 상황이라고 보고 있다.통합당은 홍준표 전 자유한국당(통합당 전신) 대표가 낙천 후 무소속으로 출마한 대구 수성을을 제외하면 TK에서 압도적인 승리를 점쳤다.부산·울산·경남(PK·40석)에서 민주당은 현상 유지를 기대했다.민주당은 직전 총선에서 부산 5석·경남 3석 등 총 8석을 차지했다.민주당은 부산 북강서갑(전재수), 남구을(박재호), 해운대을(윤준호), 연제(김해영), 중구·영도(김비오), 울산 북구(이상헌), 경남 김해갑(민홍철), 김해을(김정호) 등을 당선 가능성이 높은 우세권이라고 판단했다.부산진갑(김영춘), 사하갑(최인호) 등도 경합 우세 지역으로 분류했다.통합당은 PK에서 '정권심판론'이 유효하다고 판단하며 부산 18석 중 14석, 울산 6석 중 5석, 경남 16석 중 11석을 경합·경합우세 지역으로 분류하고 이들 지역의 승리를 점쳤다.(계속)/연합뉴스