서울시, 아이서울유 콘텐츠 공모전 수상작 57편 선정

국내외 811편 응모…대상에 영상 작품 '서울 여행, 서울 한입!'서울시는 서울 도시 브랜드 '아이서울유(I·SEOUL·U)' 영상·사진 콘텐츠 글로벌 공모전 수상작 57편을 선정했다고 29일 밝혔다.8월 5일부터 9월 30일까지 진행된 공모전에는 총 811편(사진 721편, 영상 90편)이 접수됐다.이 가운데 외국인이 제출한 작품은 134편이었다.국적은 프랑스, 인도네시아, 필리핀 등 다양했다.서울시는 온라인 국민투표와 전문가 심사를 거쳐 종합 대상에 한국인 조아인 씨와 프랑스인 아티 씨로 구성된 '아티 엔 바나나' 팀이 만든 영상 작품 'I SEOUL YOU, GET SOME SEOUL! : 서울 여행, 서울 한입!'을 선정했다.이 작품은 서울의 대표 여행지 9곳의 매력을 소개한다.대상에는 상금 500만원이 주어진다.대상을 비롯해 부문별 금·은·동상과 입선작, 특별상 등 57개 작품이 수상작으로 선정돼 총상금 2천700만원을 받는다.수상작은 서울시 SNS(소셜미디어)와 브랜드 홈페이지 등에 게시되며, 11월 16∼22일 시청사 1층 로비에 전시된다.시상식은 30일 오후 7시 30분 시청사 8층 다목적홀에서 열린다./연합뉴스