러시아 사할린 동포 위문하는 가족음악회 열린다

유나이티드문화재단(이사장 강덕영 한국유나이티드제약 대표)은 오는 18일 오후 러시아 사할린 유즈노사할린스크시의 한인문화센터에서 '유나이티드 가족음악회'를 개최한다고 11일 밝혔다.재단은 일제강점기 강제징용에 의해 사할린으로 이주 후 냉전체제에서 귀국 못 했고 현재도 이산의 아픔을 겪는 한인들의 아픔을 위문하고 한민족으로서의 유대감을 고취하려고 행사를 마련했다.바이올리니스트 김현지를 비롯해 조한민(타악)·문새한별(해금)·추현탁(가야금) 등 국악 연주가가 함께하는 무대로 '꽃말', '최옥삼류 가야금산조', '비(悲)', '장구산조', '홀로 아리랑', '아리랑' 등 국악·민요 등 전통음악과 '사랑의 인사', '차르다시', ''You raise me up' 등 친숙한 클래식 가곡을 선보인다.음악회에는 사할린 한인협회 임원, 사할린주정부 관계자, 한인 등 300여 명이 참석한다.강덕영 이사장은 "재단은 과거 독립운동 과정에서 불가피하게 해외에 거주하게 됐던 고려인·조선족 등의 정체성을 고취하고 차세대 육성 등을 지속해 지원하고 있다"며 "사할린에 남겨진 한인 후손들에게 깊은 감동을 선사하는 무대가 될 것"이라고 밝혔다./연합뉴스